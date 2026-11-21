Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsratsmitglied Olaf Lies (SPD) weist kurz vor Beginn der Tarifverhandlungen bei Volkswagen darauf hin, dass nicht die VW-Mitarbeiter das Unternehmen in die Krise geführt hätten.



Mit Blick auf den vom Konzernvorstand geplanten Arbeitsplatzabbau sagte Lies der "Welt am Sonntag": "Es gibt Grenzen. Wir retten ein deutsches Unternehmen nicht, indem wir auf die Produktion in Deutschland verzichten." Es könne nicht sein, dass die Mitarbeiter für die wirtschaftliche Situation des Unternehmens verantwortlich gemacht werden.



Um die Standorte zu sichern, müsse VW konkurrenzfähiger werden. Dazu gehörten Investitionen in kürzere Produktionszeiten, bessere Produktionsabläufe, Automatisierung, Robotisierung und Diversifizierung, so Lies. Wenn es eine solche verlässliche Zukunftsperspektive gebe, würden auch die Beschäftigten bereit sein, einen Beitrag zu leisten. Wenn beides zusammenkomme, könnten die deutschen Standorte wieder auf ein Kostenniveau kommen, das mit anderen europäischen Standorten vergleichbar sei, sagte Lies.





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