FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an./ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET

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