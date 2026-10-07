Unterföhring (ots) -7. Oktober 2026. Rosenkavaliere gegen Botoxvirtuosen. Natürlich schöne Männer gegen unnatürlich schöne Männer. Bachelors gegen Beautydocs. Am Samstag, 24. Oktober 2026, treffen um 20:15 Uhr live auf ProSieben Paul Janke und Andrej Mangold bei "Schlag den Star" auf Dr. Rick und Dr. Nick."Sportler-Modus an, Beauty-Modus aus. Wir verteilen ein paar Körbe, sammeln die Punkte ein und schicken die Jungs am Ende ohne Rose nach Hause", prophezeit Ex-Profibasketballer Andrej Mangold einen sportlich-fairen Wettkampf. Seinen Kontrahenten gibt er einen gut gemeinten Rat: "Rick, Nick, bringt zur Show lieber genug Botox mit. Ich habe das Gefühl, dass an diesem Abend die ein oder andere neue Zornesfalte entstehen könnte." "Wir sind es gewohnt, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren", vertrauen Dr. Rick und Dr. Nick auf ihre eigene Stärke und sehen sich als eingespieltes Team gegenüber den Rosenkavalieren klar im Vorteil: "Keine Sorge, Jungs! Wenn's wehtut, sind zum Glück zwei Ärzte vor Ort!"Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" - am Samstag, 24. Oktober 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzTel: +49 (0) 89 95 07 - 1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comProSiebenEin Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6366635