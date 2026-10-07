Palma de Mallorca (ots) -Zehntausende Menschen auf den Straßen von Palma, Proteste auch in anderen Teilen der Insel: Auf Mallorca wird intensiv darüber diskutiert, welche Folgen der anhaltend hohe Tourismusdruck für die Insel hat. Dabei richtet sich der Unmut vieler Einheimischer nicht gegen die Urlauber selbst. Im Mittelpunkt stehen vielmehr strukturelle Probleme wie knapper Wohnraum, überlastete Straßen und Orte oder die Beanspruchung natürlicher Ressourcen.Diese Herausforderungen lassen sich nicht mit ein paar Benimmregeln für Urlauber lösen. Und doch beginnt ein gutes Miteinander auch im Kleinen. Wer Interesse an Land und Leuten zeigt und im Alltag ein wenig Rücksicht nimmt, trägt dazu bei, dass aus Besuchern gern gesehene Gäste werden.Universal Beach Hotels ist seit fast 80 Jahren auf Mallorca zuhause. Viele der rund 1.200 Mitarbeitenden sind auf der Insel aufgewachsen oder leben seit Jahrzehnten hier. Sechs von ihnen erzählen, welche kleinen Gesten aus ihrer Sicht einen Unterschied machen.Ein "Bon dia" öffnet TürenNiemand erwartet von Urlaubern, dass sie Mallorquín sprechen. Schon ein paar Worte in der Sprache der Insel werden jedoch als Zeichen der Wertschätzung wahrgenommen. Ein freundliches "Bon dia" am Morgen oder ein "Gràcies" als Dankeschön kostet wenig Überwindung und sorgt nicht selten für ein Lächeln."Ich freue mich immer, wenn Gäste versuchen, ein paar Worte Mallorquín zu sprechen. Ein 'Adéu' zum Abschied oder ein 'Bon profit' vor dem Essen - perfekt muss das überhaupt nicht sein. Allein der Versuch zeigt Interesse und kommt meistens sehr gut an", so Maria Carmen Alcala Hernandez, Mitarbeiterin Housekeeping Universal Grand Leon & SPA.Auf dem Wochenmarkt nicht nur fotografierenMallorcas Wochenmärkte sind beliebte Ausflugsziele - aber keine Freilichtmuseen. Wer dort Obst, Käse, Oliven, Gebäck oder andere Erzeugnisse kauft und probiert, unterstützt lokale Händler und Produzenten und lernt gleichzeitig ein Stück mallorquinischen Alltag kennen. Gleiches gilt für den Besuch kleiner Geschäfte, Bars und Restaurants abseits der großen touristischen Zentren."Auf unseren Märkten gibt es unglaublich viel zu entdecken. Mein Tipp: Nicht nur die schönen Stände fotografieren, sondern auch etwas probieren oder kaufen. So kommt man oft ganz nebenbei mit den Menschen ins Gespräch und nimmt am Ende mehr mit nach Hause als ein schönes Foto", empfiehlt Juan Quetglas Lopez, Chefpatissier Universal Grand Leon & SPA.Nicht jede Bucht braucht einen MietwagenGerade kleine Buchten und Bergdörfer stoßen beim Autoverkehr schnell an ihre Grenzen. Enge Straßen, Parkplatzsuche und Staus belasten Bewohner ebenso wie Besucher. Dabei muss nicht jeder Ausflug mit dem Mietwagen stattfinden: Viele Ziele lassen sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, organisierten Ausflügen, dem Fahrrad oder zu Fuß entdecken."Es gibt Orte auf Mallorca, die wunderschön sind, aber einfach nicht für Hunderte zusätzliche Autos gemacht wurden. Manchmal ist der Bus oder das Fahrrad die entspanntere Lösung - für die Menschen, die dort wohnen, aber auch für die Gäste selbst", sagt Julio Marin Pascual, Leiter Technik und Instandhaltung Universal Hotel Lido Park & SPA.Nicht jedem Instagram-"Geheimtipp" hinterherfahrenEin spektakuläres Foto genügt und aus einer bislang ruhigen Bucht oder einem kleinen Dorf kann innerhalb kurzer Zeit ein Social-Media-Hotspot werden. Wer Mallorca entdecken möchte, muss deshalb nicht zwangsläufig dieselben Orte besuchen wie alle anderen. Oft lohnt es sich, Menschen vor Ort nach Alternativen zu fragen."Gäste fragen mich oft nach Geheimtipps. Ich sage dann gerne: Der beste Geheimtipp ist manchmal der Ort, den man vorher noch gar nicht auf Instagram gesehen hat. Fragt die Menschen, die hier leben. Häufig kennen sie schöne Alternativen, an denen man Mallorca viel entspannter erleben kann", empfiehltLyubomira Lyudmilova Yordanova, Barleiterin Universal Hotel Romantica.Urlaubsort für die einen, Zuhause für die anderenDie malerische Gasse, der Hauseingang mit bunten Fensterläden oder der Dorfplatz: Was für Besucher Urlaubskulisse ist, gehört für andere zum täglichen Leben. Gerade in Wohngebieten und kleineren Orten hilft deshalb ein einfacher Perspektivwechsel - etwa beim Lärm, beim Fotografieren oder beim Respekt vor privaten Grundstücken."Mallorca ist für unsere Gäste Urlaub, für uns aber Zuhause. Wenn Besucher sich manchmal fragen, wie sie sich Gäste an ihrem eigenen Wohnort wünschen würden, ist eigentlich schon viel gewonnen. Rücksicht und Respekt funktionieren überall auf der Welt gleich", ist Maria del Carmen Ruiz Caro, Front Office Managerin Universal Grand Leon & SPA überzeugt.Mit dem Paradies sorgsam umgehenMallorcas Natur ist Teil dessen, was die Insel so besonders macht - zugleich sind Wasser, Küsten und andere natürliche Ressourcen empfindlich. Gerade in den heißen Sommermonaten ist Wasser kostbar. Schon kleine Dinge helfen: nicht unnötig lange duschen oder den Wasserhahn nicht länger laufen lassen als nötig. Auch an Stränden und Buchten gilt es, geschützte Dünen und Pflanzen zu respektieren und keinen Müll zurückzulassen.Wie wichtig der Schutz dieses Lebensraums ist, erlebt Universal Beach Hotels unmittelbar: Nahezu alle Häuser der Gruppe liegen direkt am Meer. Das Unternehmen unterstützt deshalb unter anderem das Meeresschutzprojekt MedGardens der Cleanwave Foundation, das sich vor Mallorca für die Regeneration geschädigter Unterwasserökosysteme wie Posidonia-Seegraswiesen und Algenwälder engagiert."Wir leben dort, wo andere Urlaub machen - und wissen deshalb vielleicht besonders zu schätzen, was für ein Geschenk diese Insel ist. Wer bewusst mit Wasser umgeht und unsere Strände und Buchten so hinterlässt, wie er sie vorgefunden hat, hilft mit, diesen Lebensraum zu bewahren. Dafür braucht es keine großen Opfer, sondern vor allem ein bisschen Aufmerksamkeit", weiß Maria Elena Oliver Lladó, Direktorin Universal Grand Leon & SPA.Social Media-Kampagne gestartetUnter dem Motto "Be a guest not just a tourist" greift Universal Beach Hotels die Tipps seiner Mitarbeitenden seit dem 5. Oktober auch in einer eigenen Social Media-Kamagne (https://www.instagram.com/p/DeHzoE-lri4/) auf. Bis Ende Oktober stellen sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Instagram ihre persönliche Sicht auf Mallorca vor und zeigen, wie schon kleine Gesten zu einem respektvollen Miteinander von Gästen und Einheimischen beitragen können. Die Kampagne wird zudem auf LinkedIn begleitet.Universal Beach Hotels ist seit 1947 auf Mallorca verwurzelt. Das Familienunternehmen wird heute in dritter Generation von CEO Yannik Erhart geführt und betreibt 17 Hotels und Apartmenthäuser auf Mallorca sowie ein Boutiquehotel auf Formentera.Über die Universal-Unternehmensgruppe:Der Grundstein für die Universal Beach Hotels wurde 1947 vom Schweizer Touristikpionier Alfred Erhart gelegt. Bis heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Yannik Erhart geführt. Die Gruppe betreibt aktuell 18 Hotels auf den Balearen, empfängt jährlich rund 100.000 Gäste und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die Häuser liegen in erstklassiger Strandlage und stehen für ein authentisches mediterranes Urlaubserlebnis, geprägt von Schweizer Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Modernisierung. Zur Unternehmensgruppe gehören neben den Universal Beach Hotels auch eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca sowie der Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz. Als Mallorca-Spezialist vermarktet dieser die Hotels exklusiv in der Schweiz und ergänzt das Angebot an Pauschalreisen mit weiteren Gruppen- und Spezialprodukten auf der Insel. Die Gäste der Universal Beach Hotels stammen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Zur Social Media-Kampagne: https://www.instagram.com/p/DeHzoE-lri4/Weitere Informationen unter www.universalbeachhotels.com/de/Pressekontakt:KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, Felicitas Helmis (+49 170 9632952) und Mario Köpers (+49 170 5672100)Original-Content von: Universal Beach Hotels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169397/6366651