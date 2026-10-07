Oldenburg (ots) -Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg plant, den Ostflügel des Gebäudes A07 auf dem Campus Haarentor energetisch zu sanieren und aufzustocken. Sweco wurde mit der Tragwerksplanung (https://www.sweco-gmbh.de/unsere-leistungen/architektur-und-hochbau/tragwerksplanung/)sowie Leistungen im Bereich Wärmeschutz und Bauphysik beauftragt. Ziel des Projekts ist es, den Verbrauch fossiler Energien und die CO2-Emissionen zu senken, die Nutzungsdauer des Bestandsgebäudes zu verlängern sowie zusätzliche Labor- und Büroflächen für die Fakultät VI Medizin und Gesundheitswissenschaften zu schaffen.Tragwerksplanung und Bauphysik für Gebäude A07Der bislang unsanierte Ostflügel des Anfang der 1960er-Jahre errichteten Gebäudes soll energetisch modernisiert und baulich erweitert werden. Im Mittelpunkt der Planung stehen die Bewertung des bestehenden Stahlbetonskelettbaus, die konstruktive Integration der geplanten Aufstockung sowie die energetische Ertüchtigung von Fassade und Dach nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Sweco prüft die Annahmen der Machbarkeitsstudie, entwickelt statisch und bauphysikalisch abgestimmte Lösungen und untersucht Optimierungsmöglichkeiten für das Tragwerk.Nachhaltige Materialien und CO2-reduzierte KonstruktionenWirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen stehen bei der Planung im Vordergrund. Für die Aufstockung und die Gebäudehülle werden Varianten zur CO2-Reduzierung betrachtet, unter anderem optimierte Querschnitte, der Einsatz von Holzbauteilen und die mögliche Integration einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche. Ziel ist eine robuste, kostenbewusste und langlebige Konstruktion, die den Bestand nachhaltig weiterentwickelt und sich in das architektonische Erscheinungsbild des bereits sanierten Westflügels einfügt."Die besondere Herausforderung liegt darin, den Bestand aus den 1960er-Jahren tragwerksplanerisch sicher weiterzuentwickeln und gleichzeitig hohe energetische Anforderungen wirtschaftlich umzusetzen. Durch die enge Verzahnung von Tragwerksplanung, Wärmeschutz und Bauphysik schaffen wir die Grundlage für ressourcenschonende, langlebige und technisch zuverlässige Lösungen", sagt Fabian Rüger, stellvertretender Teamleiter für Tragwerksplanung Hoch- & Ingenieurbau bei Sweco.Neben der Schaffung zukunftsfähiger Forschungs-, Labor- und Büroflächen unterstützt die Maßnahme die Klimaschutzziele der Universität und trägt zu einem einheitlichen Erscheinungsbild des Gebäudeensembles bei.Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Mit dem kollektiven Wissen unserer 23.000 Architekt*innen, Ingenieur*innen und anderer Expert*innen arbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden daran, den grünen Wandel zu unterstützen, das Potenzial der Digitalisierung bestmöglich zu nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2,9 Mrd. EUR in 2025. Das Unternehmen ist im Nasdaq Stockholm gelistet. www.sweco-gmbh.dePressekontakt:Katrin ZeuschnerCommunications DirectorE-Mail: marketing@sweco-gmbh.deOriginal-Content von: Sweco GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181269/6366665