Bonn (ots) -Heute erscheint eine neue Folge von TAXIERT, dem Podcast der dhpg zu Steuern und Recht im Mittelstand. In Episode 37 mit dem Titel "Sinn und Unsinn einer Holding" diskutieren die Gastgeber Andreas Rohde und Daniela Radermacher gemeinsam mit M&A-Experte Julien Jeuckens die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Holding-Struktur für mittelständische Unternehmen sinnvoll sein kann.Die Holding gilt derzeit bei vielen Unternehmen und Start-ups als attraktives Gestaltungsmodell. Insbesondere steuerliche Vorteile bei Gewinnausschüttungen, Reinvestitionen oder Unternehmensverkäufen machen das Konzept interessant. Gleichzeitig ist die Holding jedoch kein pauschales Steuersparmodell. Ob die Struktur tatsächlich Mehrwert bietet, hängt von den individuellen Zielen und Rahmenbedingungen eines Unternehmens ab.Antworten auf die wichtigsten Fragen liefert die aktuelle TAXIERT-Folge. Die Podcastrunde beleuchtet praxisnah, wie Holdings im deutschen Mittelstand funktionieren, welche Chancen sie bieten und wo mögliche Fallstricke liegen.Holdings sind derzeit ein viel diskutiertes Thema. Oft steht die Erwartung im Raum, Steuerzahlungen deutlich reduzieren oder sogar vermeiden zu können. Die neue Podcast-Episode ordnet diese Annahmen ein und zeigt, wann eine Holding ein strategisches Instrument sein kann und wann der zusätzliche Verwaltungs- und Kostenaufwand die Vorteile übersteigt.Die Gesprächspartner gehen unter anderem auf folgende Fragen ein:- Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Holding-Struktur aufzubauen?- Welche steuerlichen Vorteile ergeben sich bei Gewinnausschüttungen und Unternehmensverkäufen?- Führt eine Holding immer zu Liquiditätsvorteilen?- Welche laufenden Kosten und steuerlichen Nachbelastungen sind zu berücksichtigen?- Für welche Unternehmen lohnt sich die Struktur tatsächlich?Eine zentrale Erkenntnis der Episode fasst Gast Julien Jeuckens prägnant zusammen: "Der Vorteil der Holding endet in dem Moment, wo erzielte Gewinne auf das private Bankkonto übertragen werden."Relaunch von TAXIERTMit der Episode "Sinn und Unsinn einer Holding" startet TAXIERT zugleich in eine neue Staffel. Der Podcast erscheint künftig in einem kompakteren Format mit einer Laufzeit von rund 20 Minuten und neuer Moderation. Rechtsanwalt Andreas Rohde und Steuerberaterin Daniela Radermacher diskutieren ab sofort jeden ersten Mittwoch im Monat gemeinsam mit wechselnden Gästen aktuelle steuerliche und rechtliche Entwicklungen für mittelständische Unternehmen.Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Entscheidungshilfen und konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführer sowie Verantwortliche in Steuer- und Rechtsfragen.Hör-TippDie aktuelle Folge "Sinn und Unsinn einer Holding" ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.- Jetzt reinhören auf Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/sinn-und-unsinn-einer-holding-episode-37/id1650565278?i=1000793584406)- Jetzt reinhören auf Spotify (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fopen.spotify.com%252Fepisode%252F45cRPnLpr9cez9tXm6GHWv%253Fsi%253DAj2wU7sESv-kn9uEFD0sqA%2526utm_source%253Dcopy-link&data=05%257C02%257Cbrigitte.schultes%2540dhpg.de%257C16c3ff4af8a84d21643308df243fe766%257Cb0d50d73f0584b539a635a80fb099642%257C1%257C0%257C639269529064328579%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%253D%253D%257C0%257C%257C%257C&sdata=Ahh9IY5YjrjVvyaDJIiOs7CB%252Fzet4W3BoFjG3XYvqBE%253D&reserved=0)- Jetzt reinhören im Webplayer (https://www.dhpg.de/de/newsroom/podcast/sinn-und-unsinn-einer-holding) der dhpgÜber den Podcast TAXIERTTAXIERT ist der dhpg-Podcast zu Steuern und Recht im Mittelstand. Der Podcast richtet sich an Entscheider, die steuerliche und rechtliche Entwicklungen sicher managen wollen. Konkrete Entscheidungshilfen für die Unternehmenspraxis - kompakt in rund 20 Minuten. Rechtsanwalt Andreas Rohde und Steuerberaterin Daniela Radermacher sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit wechselnden Gästen, die ihre Erfahrungen teilen.Über die dhpg:Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.300 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.Pressekontakt dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137508/6366664