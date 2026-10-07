München (ots) -Die Kraftstoffpreise sind seit Inkrafttreten des Tankrabatts zum 1. Oktober deutlich gesunken - ein Liter Super E10 kostet aktuell 2,126 Euro und damit 13,2 Cent weniger als vergangene Woche. Gleichzeitig ist auch der Preis für einen Liter Diesel gesunken und liegt bei 2,233 Euro, ein Rückgang von 17,6 Cent binnen Wochenfrist.Zwar hat der Eurokurs zuletzt weiter nachgegeben und kürzlich den schwächsten Stand seit Mai 2025 verzeichnet. Im selben Zeitraum ist der Ölpreis jedoch ebenfalls leicht gesunken: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete gestern zum Handelsschluss rund 100 US-Dollar, etwa drei US-Dollar weniger als in der Vorwoche.Nach den bisherigen Auswertungen des ADAC kommt die steuerliche Entlastung vor allem beim Diesel zu einem großen Teil bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Bei Super E10 sieht der ADAC noch eine deutlichere Lücke gegenüber dem rechnerisch möglichen Preisrückgang von rund 17 Cent je Liter.Das ohnehin hohe Preisniveau und der im Wochenvergleich gefallene Rohölpreis lassen aus Sicht des ADAC trotz des schwächeren Eurokurses weiterhin Spielraum für niedrigere Preise. Die Mineralölunternehmen sind aufgefordert, die steuerliche Entlastung vollständig weiterzugeben.Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6366686