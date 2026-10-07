Paris / London / Zürich - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Mittwoch nachgegeben. «Die Investoren zeigen sich tendenziell zurückhaltend und versuchen auszuloten, was für Konsequenzen die hohen Staatsanleiherenditen und die ebenfalls hohen Energiepreise für die Unternehmen haben werden», beschrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets das Marktgeschehen. Der EuroStoxx 50 sank zur Mittagszeit um 1,29 Prozent auf 6.191,61 Punkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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