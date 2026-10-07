DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTC Prime, ein Anbieter institutioneller Liquiditätslösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Centroid Solutions bekannt gegeben, einem globalen Fintech-Anbieter und Teil des "One-Centroid Ecosystem".

Im Rahmen der Partnerschaft wird GTC Prime "CS 360 Bridge", Centroids Multi-Asset-Plattform für Konnektivität und Ausführung, nutzen, um seine Liquidität über eine zentrale Umgebung zu verwalten und bereitzustellen. Die Zusammenarbeit ermöglicht Brokern und institutionellen Kunden einen effizienten Zugang zur Liquidität von GTC Prime - mit maßgeschneiderter Preisgestaltung, latenzarmer Ausführung sowie Echtzeitüberwachung, Reporting und Risikomanagement.

Die Partnerschaft trägt der wachsenden Nachfrage nach einem zentralen Zugang zu Multi-Asset-Liquidität Rechnung und ermöglicht gleichzeitig eine zuverlässige Konnektivität sowie eine bessere Kontrolle über die Ausführung. Mit CS 360 Bridge will GTC Prime die Verteilung seiner Liquidität vereinfachen, die Komplexität der Anbindung reduzieren und ein schnelleres Onboarding sowie eine effizientere Implementierung unterstützen.

GTC Prime bietet Liquidität für acht Anlageklassen, darunter Devisen, Indizes, Aktien, Futures, ETFs, digitale Währungen, Edelmetalle und Rohstoffe. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte Preise von Tier-1-Banken, DMA-Ausführung, ultraschnelle Kursdaten-Feeds, wettbewerbsfähige Spreads und Kommissionen sowie eine Markttiefe von bis zu zehn Ebenen.

CS 360 Bridge bildet die zentrale Ebene für Konnektivität und Ausführung. Damit kann GTC Prime die Verteilung seiner Liquidität zentral steuern, Preisdaten aggregieren, die Kundenanbindung verwalten und Smart Order Routing über mehrere Plattformen und Vertriebskanäle hinweg unterstützen.

Das Team von GTC Prime kommentiert dies wie folgt: "Broker und institutionelle Kunden benötigen heute mehr als nur Zugang zu Liquidität. Sie brauchen einen umfassenden Marktzugang, effiziente Konnektivität, operative Transparenz und eine Technologie, die skalierbares Wachstum im Multi-Asset-Bereich unterstützt. Durch die Partnerschaft mit Centroid Solutions und den Einsatz von CS 360 Bridge optimieren wir die Strukturierung und Verteilung unserer Liquidität und ermöglichen unseren Kunden gleichzeitig einen schnelleren Zugang zu unseren Lösungen für Preisgestaltung, Ausführung und Risikomanagement."

Cristian Vlasceanu, CEO von Centroid Solutions, sagt: "Wir freuen uns, mit GTC Prime zusammenzuarbeiten und die Verteilung der Liquidität des Unternehmens über CS 360 Bridge zu unterstützen." Da Liquiditätsanbieter ihre Aktivitäten zunehmend auf verschiedene Anlageklassen und Kundensegmente ausweiten, werden zuverlässige Konnektivität, Kontrolle über die Ausführung und Echtzeit-Transparenz immer wichtiger. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für skalierbare Technologielösungen, die Finanzinstitute bei ihrem weiteren Wachstum unterstützen.

Über GTC Prime

GTC Prime bietet Lösungen für Liquidität, Konnektivität und Risikomanagement für Broker, Hedgefonds, Vermögensverwalter, professionelle Trader und private Trading-Desks. Die Lösungen verbinden umfassenden Zugang zu Liquidität, zuverlässige Konnektivität, transparente Preisgestaltung und persönlichen Support, um den Anforderungen institutioneller und professioneller Marktteilnehmer gerecht zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@gtcprime.com oder auf gtcprime.com.

Über Centroid Solutions

Centroid Solutions ist ein Technologieanbieter für die Kapitalmärkte und bietet mit dem "One-Centroid Ecosystem" eine modulare Lösungssuite für Embedded Finance und den Multi-Asset-Handel. Die Technologie umfasst Lösungen für den Zugang zu Liquidität, Risk Intelligence, das Client-Lifecycle-Management, Infrastruktur und Konnektivität sowie für Brokerage-Abläufe und unterstützt damit Finanzinstitute weltweit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@centroidsol.com oder auf centroidsol.com.

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