(neu: Verband en2x)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tankrabatt wird laut Ifo-Institut und ADAC bisher nur teilweise an die Verbraucher weitergegeben. "Beim Diesel haben die Tankstellen in den ersten fünf Tagen von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 15 Cent weitergegeben. Beim Superbenzin E5 waren es durchschnittlich gut 16 Cent und bei Super E10 15 Cent", sagt Ifo-Experte Florian Neumeier.

Auch der ADAC sieht - vor allem bei E10 noch eine "deutlichere Lücke gegenüber dem rechnerisch möglichen Preisrückgang von rund 17 Cent je Liter". Bei Diesel komme die steuerliche Entlastung dagegen "zu einem großen Teil bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an", heißt es vom Verkehrsclub. Er sieht aber weiter Spielraum für niedrigere Preise.

Wie sehr der Rabatt weitergegeben wird, schwankt laut Ifo von Tag zu Tag: "Am ersten Oktober wurde der Rabatt vollständig weitergegeben, während die Weitergabe am Wochenende unvollständig blieb", sagt Neumeier. Insbesondere bei Superbenzin der günstigsten Sorte E10 gib es dabei viel Bewegung. Die errechnete Weitergabe sinkt dort von Donnerstag bis Sonntag um rund 7 Cent. Am Montag - die aktuelle Untersuchung geht bis dahin - zeigt sich dann wieder eine weitgehende Weitergabe von mehr als 15 Cent. Bei Diesel verläuft die Kurve ähnlich - wenn auch mit geringeren Ausschlägen nach unten und oben.

Spritpreise geben nach



Zuletzt haben die Spritpreise nach Daten des ADAC nachgegeben. Demnach kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 2,126 Euro. Das waren 0,6 Cent weniger als am Montag - aber immer noch mehr als ersten Tag des Tankrabatts. Diesel kostete am Dienstag 2,233 Euro pro Liter. Das waren 1,2 Cent weniger als am Montag - und auch weniger als am ersten Tag des Tankrabatts.

Auch am Mittwoch könnte es etwas weiter nach unten gehen. Darauf deuteten zumindest Zahlen des Portals Tankerkönig vom Vormittag hin.

Vergleich mit Frankreich



Die Einschätzungen von ADAC und Ifo sind nicht ganz deckungsgleich. Das liegt daran, dass sie einerseits nicht ganz gleiche Zeiträume vergleichen - beim ADAC wird auch der Dienstag noch einbezogen, zum anderen an der Methodik.

So betrachtet der ADAC die Entwicklung der Preise in Deutschland unter den aktuellen Marktbedingungen. Basis der vom Ifo berechneten Weitergabe ist dagegen ein Vergleich der Preise in Deutschland mit Preisen in Frankreich. Dadurch sollen die üblichen allgemeinen Schwankungen der Spritpreise - unter anderem durch den Ölpreis - ausgeglichen werden. Der Grundgedanke dabei ist, dass die Preisentwicklung in Frankreich abbildet, was unter normalen Umständen auch in Deutschland passiert wäre.

Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie (en2x) widerspricht Ifo und ADAC: "Die 17 Cent je Liter Steuerentlastung, also 14 Cent Energiesteuer und knapp 3 Cent Mehrwertsteuer, kommen durchweg und in voller Höhe bei den Tankkundinnen und -kunden an" heißt es vom Verband. "Gegenteilige Berechnungen berücksichtigen beispielsweise nicht, dass sich die Kosten zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Bioquote und für Transporte - aktuell etwa aufgrund des Rheinniedrigwassers - permanent ändern und Einfluss auf die durchschnittlichen Endkundenpreise haben."

Die exakte Höhe des Rabatts sei auch über einen Auslandsvergleich nicht zu ermitteln, betont ein Sprecher. "Die Marktsituationen und Regulierungen der Märkte sind völlig unterschiedlich."

Der Tankrabatt gilt seit dem 1. Oktober. Der Bund verzichtet dabei auf Energie- und Mehrwertsteuer in Höhe von 16,7 Cent pro Liter. Neumeier sieht die Maßnahme - wie viele Wirtschaftswissenschaftler - kritisch. Unter anderem, weil der dämpfende Effekt hoher Preise auch den Verbrauch reduziert. Zudem verzerre der Rabatt Kaufentscheidungen: Wer einen Benziner kaufe, mache sich von der Golfregion abhängig. Das solle der Preis auch zeigen.

"Wenig zielgenau"



"Der Tankrabatt ist außerdem wenig zielgenau", betont sein Ifo-Kollege Christian Gréus. "Haushalte mit geringem Einkommen, kleinen Autos und geringer Kilometerleistung profitieren kaum von diesem Entlastungspaket."

Das Ifo will - wie beim ersten Tankrabatt wieder einen Tracker für die Weitergabe online stellen. Im Mai und Juni waren die Wirtschaftsforscher zum Ergebnis gekommen, dass der Rabatt nicht vollständig weitergegeben wurde. Der en2x hatte auch damals widersprochen./ruc/DP/nas