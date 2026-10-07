Der oft "Godfather of AI" genannte Nobelpreisträger Geoffrey Hinton empfiehlt, dass KI-Modelle vor ihrer Veröffentlichung ein ähnliches Genehmigungsverfahren durchlaufen sollten wie Medikamente. Angesichts der jüngsten Vorfälle mahnt Hinton zur Eile. Informatiker Geoffrey Hinton sowie IT-Forscher Yoshua Bengio gelten aufgrund ihrer Vorarbeit als Väter der KI. Entsprechend viele Schlagzeilen machte ein Ende September 2026 von der Cambridge University ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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