Ende des Jahres steht die Kfz-Wechselsaison an. Mehrere Versicherer nutzen diese Jahreszeit, um neue oder überarbeitete Kraftfahrttarife auf den Markt zu bringen. Aktuell gibt es Neuigkeiten von Helvetia, ERGO und SIGNAL IDUNA. Pünktlich zur Kfz-Wechselsaison haben mehrere Versicherer neue bzw. optimierte Kfz-Produkte angekündigt. Ein Anbieter mit einem neuen Tarif ist die Helvetia. Im Zuge der Fusion von Helvetia und Baloise in Deutschland hat der Versicherer die bisherigen Tarife zusammengeführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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