Sören Kupke übernimmt zum 01.01.2027 den Vorstand Vertrieb der Allianz Lebensversicherungs-AG und den Vorstand Maklervertrieb der Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Nach 32 Jahren bei der Allianz scheidet Thomas Wiesemann zum 31.12.2026 aus den Vorständen der beiden Gesellschaften aus. Die Allianz hat einen Vorstandswechsel im Vertriebsressort der Allianz Lebensversicherungs-AG und Allianz Private Krankenversicherungs-AG bekannt gegeben. Zum 01.01.2027 übernimmt Sören Kupke den Vorstand Vertrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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