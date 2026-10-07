Chinas größter Sportartikelkonzern hält jetzt 29,06 Prozent beim Herzogenauracher Sportausrüster. Die französische Holding Artémis hat ihren Anteil vollständig abgegeben. Trotz Kursplus bleibt die Notierung weit unterhalb jenes Preises, den Chinas Sportriese bezahlt hat - mitten in einem tiefgreifenden Konzernumbau.Für 35 Euro je Aktie hatte ANTA Sports im Januar das Aktienpaket der Familie Pinault an PUMA gekauft - an der Börse kostet das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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