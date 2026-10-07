EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Neue Sportwagen, höhere Exklusivität, stärkere Ertragskraft: Porsche stellt neue Strategie bis 2035 vor
Die Porsche AG präsentiert beim Capital Markets Day ihre Strategie Sportwagenschmiede '35 mit dem Schwerpunkt auf die mittelfristigen Ambitionen. Die ikonische Marke aus Zuffenhausen möchte ihre Sportwagen-Identität mit neuen Produkten und Technologien weiter schärfen und ausbauen. Eine verbesserte Preis-Absatz-Positionierung des Produkt-Portfolios in Verbindung mit einem Kostenprogramm und einer verschlankten, agileren Organisation sollen zu attraktiver Profitabilität und Netto-Cash-Flow-Marge bei geringerer Kapitalintensität führen.
Stuttgart. Sportwagenschmiede '35 - Driven by the love for sports cars: Unter dieser Überschrift stellt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG heute im Rahmen eines Capital Markets Day im Entwicklungszentrum Weissach ihre strategische Neuausrichtung vor. Übergeordnetes Ziel ist es, Porsche als einen der begehrtesten Sportwagenhersteller zu stärken. Grundlage dafür ist die einzigartige Positionierung der Marke. Mit Produkten, die sowohl das sportliche Luxus-Segment als auch das sportliche Top-Premium-Segment bedienen, kann der Sportwagenhersteller hohe Renditen im Top-Segment erzielen und gleichzeitig skalieren. Dabei lässt sich das Unternehmen auch in Zukunft von seinem Prinzip "Value over Volume" leiten. In Kombination mit einer schlankeren, schnelleren und flexibleren Organisation sowie effizienteren Prozessen strebt Porsche dabei eine deutlich niedrigere Gewinnschwelle an, die bereits bei unter 200.000 Einheiten erreicht werden soll. Mittelfristig strebt das Unternehmen eine operative Konzernumsatzrendite von 10 bis 15 Prozent sowie eine Netto-Cashflow-Marge Automobile von 9 bis 12 Prozent an. Das langfristige strategische Ziel liegt bei 15 Prozent operative Konzernumsatzrendite und 12 Prozent Netto-Cashflow-Marge Automobile.
"Mit unserer Strategie Sportwagenschmiede '35 verfolgen wir einen klaren Plan. Oberstes Ziel ist es, unsere einzigartige Sportwagenmarke weiter zu stärken - über alle Modellreihen hinweg und mit neuen, begehrenswerten Modellen in besonders margenstarken Segmenten", sagt Dr. Michael Leiters, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. "Mit unserer Strategie schaffen wir die Voraussetzungen, um Porsche in drei Phasen deutlich effizienter, produktiver und profitabler zu machen. Aktuell geht es vor allem darum, Kosten zu senken und das Unternehmen finanziell robuster zu machen. Wichtige Meilensteine haben wir bereits erreicht."
So wurde mit der Arbeitnehmerseite ein Zukunftspaket vereinbart, das neben einem sozialverträglichen Abbau von rund 9.000 Stellen auch eine Standortsicherung für die Stammbelegschaft bis 2035 umfasst. Auch bei der Fokussierung auf das Kerngeschäft wurden bereits wesentliche Maßnahmen umgesetzt: darunter der Verkauf der Anteile an Rimac und Bugatti Rimac, das Signing zum Verkauf der Beratungstochter MHP oder die geplante Stilllegung der Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten der Cellforce Group sowie der Porsche eBike Performance und Cetitec.
Darüber hinaus wird Porsche von einem erweiterten Produktportfolio profitieren. Dies beginnt mit den vollelektrischen 718 Boxster und Cayman Modellen, die in ihrem ersten vollen Produktionsjahr 2028 den Absatz unterstützen sollen. Ebenfalls in 2028 wird ein neues SUV im B-Segment vorgestellt, welches parallel zum aktuellen vollelektrischen Macan angeboten werden soll. Das neue Fahrzeug mit Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Antrieb soll nach seinem Serien-Hochlauf in 2028 im Jahr 2029 einen spürbaren Beitrag zu Umsatz und Profitabilität leisten. Anschließend sollen weitere Produktneuheiten vor allem in den besonders margenstarken D- und E-Segmenten folgen, die das Ergebnis nochmals verbessern sollen.
Dr. Michael Leiters: "Unsere Strategie fokussiert sehr stark auf die mittelfristige Ambition, damit die Maßnahmen und damit verbundenen Ergebnisse möglichst früh greifen. Der Begriff 'Sportwagenschmiede' ist bewusst gewählt, denn er umfasst alles, was Porsche in Zukunft auszeichnen soll: Unseren Anspruch, in jedem Segment die sportlichsten Fahrzeuge anzubieten, aber auch handwerkliches Können, bodenständiges Denken und unternehmerisches, wirtschaftliches Handeln. Unser Ziel ist es, für alle Interessengruppen attraktiv zu sein: für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Belegschaft, unsere Partner und unsere Investoren."
Die Strategie Sportwagenschmiede '35 wird am Capital Markets Day in fünf Kapiteln beschrieben: Marke & Kunde, Produkte & Technologien, Unternehmen & Wertschöpfung sowie Grundlagen der Strategie und finanzielle Ambitionen. Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Fakten zu den verschiedenen Kapiteln:
Marke & Kunde
Porsche schärft seine Identität als Sportwagenmarke weiter. Dabei bleibt das Unternehmen seinem Leitprinzip "Value over Volume" treu. Qualität ist die unverzichtbare Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs von Porsche - bei Produkten ebenso wie im Service. Denn das kommt bei den Kunden unmittelbar an.
Produkte & Technologien
Porsches Ziel ist es, seine Fahrzeuge noch exklusiver und begehrenswerter zu machen. Um dies zu erreichen, fokussiert sich der Sportwagenhersteller bei der Anzahl seiner Derivate und richtet sein Portfolio stärker auf attraktive High-End-Segmente aus. Das klare Ziel: Porsche will in jedem Segment, in dem der Hersteller antritt, das sportlichste Fahrzeug anbieten und dabei die Gene des 911 über alle Modellreihen hinweg noch stärker ausprägen.
Unternehmen & Wertschöpfung
Für Unternehmen und Wertschöpfung gilt das folgende mittelfristige Zielbild: Porsche senkt seine Gewinnschwelle und macht sich widerstandsfähiger, indem die Organisation und die Prozesse schneller, flexibler und produktiver werden. Das Unternehmen verkürzt die Entwicklungszeiten und nutzt Synergien in der Beschaffung. Porsche senkt seine Produktionskosten und optimiert seine Vertriebsstruktur.
Grundlagen der Strategie
Die Grundlagen bilden das Fundament für die drei Pfeiler der Strategie Sportwagenschmiede '35. Wesentliche Elemente sind die Fokussierung auf das Kerngeschäft und eine Verschlankung der Organisation. Das Zukunftspaket spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die darin vereinbarten Maßnahmen tragen dazu bei, die Personalkosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Schlanke Managementstrukturen und schnellere Entscheidungen sollen das Unternehmen agiler und effektiver machen. Diesbezüglich plant Porsche unter anderem Folgendes:
Finanzielle Ambitionen
Mit der Strategie Sportwagenschmiede '35 möchte Porsche seine Wettbewerbsfähigkeit stärken, den Fokus auf Wertschöpfung schärfen (Value over Volume) sowie die Kapitaleffizienz und die Cash-Generierung weiter steigern. Porsches Ambition lautet: Das Umsatzwachstum soll das Absatz-Wachstum übertreffen, das Ergebniswachstum soll das Umsatzwachstum übertreffen und die Cash-Generierung soll überproportional zunehmen. "Die angestrebte Verbesserung von Profitabilität und Cash-Generierung basiert dabei auf einem höheren Wert je Fahrzeug, einem attraktiveren Produktmix sowie einer nachhaltig effizienteren Kosten- und Kapitalbasis", erläutert Dr. Jochen Breckner, Vorstand für Finanzen und IT. Die mittelfristigen und langfristigen strategischen Finanz-Ambitionen ergeben sich als unmittelbare Konsequenz dieser Prioritäten.
DISCLAIMER
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die die gegenwärtigen Einschätzungen der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Sie basieren auf Annahmen hinsichtlich der Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern, Wirtschaftsregionen und Märkten, insbesondere in der Automobilindustrie. Diese Annahmen wurden auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen getroffen und von uns zu diesem Zeitpunkt als realistisch angesehen.
Sollten sich einzelne dieser Risiken und Unsicherheiten verwirklichen oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die Porsche AG in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck bringt.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehenden Umständen. Wir aktualisieren zukunftsgerichtete Aussagen nicht nachträglich. Solche Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können durch spätere Entwicklungen überholt werden.
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Tausch oder Verkauf noch eine Aufforderung zum Tausch oder Kauf von Wertpapieren dar.
07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+497119110
|E-Mail:
|info@porsche.de
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|ISIN:
|DE000PAG9113
|WKN:
|PAG911
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|LEI Code:
|529900EWEX125AULXI58
|EQS News ID:
|2411906
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2411906 07.10.2026 CET/CEST