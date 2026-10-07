Wer ein E-Commerce-Business erfolgreich skalieren will, stößt früher oder später auf dasselbe strukturelle Problem: Modernes Fulfillment ist heute kein reines Platzproblem mehr, sondern eine Herausforderung der Datenverarbeitung. Viele traditionelle Third-Party-Logistics-Anbieter (3PL) arbeiten jedoch nach wie vor mit starren Standardsystemen, die durch intransparente Dashboards und teure Zusatzlizenzen für jede neue Funktion limitiert werden. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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