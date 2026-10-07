© Foto: Barry Thumma - APChina stockte seine Goldreserven im vergangenen Monat weiter auf und setzte damit seine Kaufserie auf fast zwei Jahre fort.
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© Foto: Barry Thumma - APChina stockte seine Goldreserven im vergangenen Monat weiter auf und setzte damit seine Kaufserie auf fast zwei Jahre fort.
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Die Chinesische Volksbank hat ihre Goldreserven im September um 740.000 Unzen erhöht und setzt damit eine beinahe zweijährige Kaufserie fort. Dies ist der 23. Monat in Folge mit steigenden Beständen. Die Zentralbank, einer der weltweit größten Goldkäufer, verstärkte ihre Aktivitäten insbesondere nach einem Preisrückgang von über 6 Prozent im September, während gleichzeitig geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Inflationssorgen die US-Geldpolitik beeinflussten.