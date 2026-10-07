Mainz (ots) -Ob Politik, Wirtschaft oder Bürger - alle sind sich einig: Das Land muss dringend reformiert werden. Nur auf wessen Kosten? Die Frage ist in der Regierung seit den Landtagswahlen stark umstritten. Denn bei Rente, Pflege und Steuern geht es nun um mehr Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für wen? Wer soll verzichten, wer wird entlastet - und wer entscheidet darüber? Der Kanzler hat Widersacher in der eigenen Partei, der SPD und unter den Ministerpräsidenten. "Rente, Pflege, Steuern - wann sind Reformen gerecht?" ist am Donnerstag, 8. Oktober 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Im Koalitionsausschuss am Mittwoch kommt vieles zusammen: offene Reformfragen - und die Wahl eines AfD-Politikers zum Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt, die das Misstrauen zwischen SPD und Union weiter verschärft. Wie findet man da neue Kompromisse - und wie schnell? Kommt 2026 endlich der Herbst der Reformen? Oder werden die letzten Einigungen und "Gesamtkunstwerke" zerredet? Ist das die letzte Chance für den Kanzler und seine Regierung?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU), Karl Lauterbach (SPD), die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge, der Ökonom Michael Hüther und Gerald Traufetter vom "Der Spiegel".Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6366732