Toronto, ON / 7. Oktober 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV / RVG, OTCQX / RVLGF) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen") freut sich, erfolgreiche Ergebnisse aus Keilbohrungen im Zielgebiet Joss im Rahmen des Beartrack-Arnett-Projekts des Unternehmens ("Beartrack-Arnett" oder das "Projekt") in Idaho, USA, bekannt zu geben.

Highlights

Die Keilbohrung BT26-254DW (mit einem Versatz von 12-22 Metern zur Hauptbohrung BT26-254D) durchteufte: 2,2 g/t Gold über 49,5 Meter Bohrmächtigkeit1 in 799 Metern Bohrtiefe, einschließlich: 8,4 g/t Gold über 6,2 Meter Bohrmächtigkeit1 in 828 Metern Bohrtiefe.

Die Keilbohrung BT26-255DW (mit einem Versatz von 21-69 Metern zur Hauptbohrung BT26-255D) durchteufte: 7,9 g/t Gold über 2,2 Meter Bohrmächtigkeit1 in 484 Metern Bohrtiefe. 4,3 g/t Gold über 21,6 Meter Bohrmächtigkeit1 in 551 Metern Bohrtiefe, darunter: 8,5 g/t Gold über 3,4 Meter Bohrmächtigkeit1 in 555 Metern Bohrtiefe.

Die zuvor gemeldete Hauptbohrung BT26-254D durchteufte 2,37 g/t Gold über 147,2 Meter Bohrmächtigkeit1, einschließlich 14,9 g/t Gold über 5,9 Meter Bohrmächtigkeit1 (siehe Pressemitteilung von Revival Gold vom 25. Juni 2026).

Die zuvor gemeldete Hauptbohrung BT26-255D durchteufte 3,43 g/t Gold über 131,7 Meter Bohrmächtigkeit1, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts mit 6,56 g/t Gold über 42,5 Meter Bohrmächtigkeit1 (siehe Pressemitteilung von Revival Gold vom 4. August 2026).

Alle fünf Hauptbohrungen und drei Keilbohrungen, die im Rahmen des diesjährigen Bohrprogramms bei Joss niedergebracht wurden, durchteuften die goldhaltige Panther-Creek-Scherzone ("PCSZ") (siehe Pressemitteilungen von Revival Gold vom 20. April, 25. Juni und 4. August 2026).

Die heutigen Ergebnisse der Keilbohrungen untermauern die allgemeine Kontinuität der Strukturen bei Joss. Joss verfügt über eine bekannte mineralisierte Streichlänge von etwa 1,2 Kilometern sowie mehrere höhergradige (+2 g/t Gold) mineralisierte Zonen mit horizontalen (wahren) Mächtigkeiten von 2 bis 20 Metern innerhalb eines größeren, niedriggradigen Halos, dessen wahre Mächtigkeit zwischen 5 und 70 Metern liegt und der in Streichrichtung und in der Tiefe offenbleibt.

Die Erstellung aktualisierter geologischer Modelle ist im Gange. Darüber hinaus hat Revival Gold EngComp Engineering mit der Beratung zu potenziellen Untertagebauansätzen und -kosten sowie SGS Lakefield mit der Durchführung einer weiteren Phase metallurgischer Untersuchungen an höhergradigem Material aus Joss beauftragt. Die Ergebnisse werden für Anfang des neuen Jahres erwartet.

In der Zwischenzeit wurden die Arbeiten an einer Erweiterung der Bohrkernprotokollierungs- und Lagereinrichtungen von Revival Gold am Standort Beartrack-Arnett aufgenommen, um mögliche Folgebohrungen zur weiteren Erschließung und Bewertung des Abtauchens und der Ausdehnung der hochgradigen Abschnitte vorzubereiten.

Anmerkung: 1Die wahren Mächtigkeiten werden auf 40-55 % der Bohrmächtigkeit geschätzt.

"Beartrack-Arnett überzeugt weiterhin mit den heutigen Bohrergebnissen, die entscheidende Hinweise auf die allgemeine Kontinuität der mineralisierten Strukturen im Untertage-Lagerstättenbereich von Joss liefern. Das erfolgreiche Programm dieses Jahres - einschließlich der Keilbohrungen - hat das Vertrauen in unsere Fähigkeit gestärkt, das Tempo und die Effizienz zu steigern, mit denen wir die Abbauwürdigkeit von Joss bestätigen können", sagte Hugh Agro, President & CEO.

Herr Agro fuhr fort: "Nachdem die diesjährigen Bohrarbeiten nun abgeschlossen sind, widmet sich das Projektteam der Aktualisierung der geologischen Modelle, der Weiterentwicklung technischer Konzepte für einen potenziellen zukünftigen Abbau und die Aufbereitung sowie dem Ausbau unserer Betriebsbasis vor Ort. Wir freuen uns darauf, im Laufe des Jahres weitere Updates zu diesem wichtigen potenziellen Wertkatalysator für Revival Gold bereitzustellen."

Hintergrund

Das Goldprojekt Beartrack-Arnett ist eine strukturgesteuerte orogene Goldlagerstätte, die innerhalb der PCSZ in Nord-Süd-Richtung verläuft. Die Lagerstätte ist Gegenstand einer Earn-in-Vereinbarung über 100 % durch Revival Gold und gehört zu den Top-5 der neuen Goldentdeckungen, die in den Vereinigten Staaten in den letzten fünfzehn Jahren gemacht wurden (S&P Capital IQ Pro. Als Entdeckung gilt eine Zunahme der Gold-Mineralressourcen und -Reserven, ausgehend von keiner Ressource im Jahr 2010 bis heute).

Im Gebiet Joss beherbergt das Projekt derzeit eine untertägige Sulfid-Mineralressource der Kategorie "vermutet" von 6.745.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,05 g/t, was 877.000 Unzen Gold entspricht, die nicht in der Wirtschaftlichkeitsanalyse der Vormachbarkeitsstudie (PFS) der ersten Phase des Tagebau- und Haufenlaugungsprojekts von Beartrack-Arnett für 2023 enthalten ist (für weitere Einzelheiten siehe "Preliminary Feasibility Study NI 43-101 Technical Report on the Beartrack-Arnett Heap Leach Project, Lemhi County, Idaho, USA", erstellt von Kappes, Cassidy & Associates, IMC, KCH und WSP vom 2. August 2023).

Das Bohrprogramm 2026 im Gebiet Joss wurde konzipiert, um das Gebiet der bekannten Mineralisierung zu erweitern, eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für Beartrack-Arnett zu ergänzen und möglicherweise eine zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudie für einen Untertagebau zu untermauern.

Detaillierte Ergebnisse

Die detaillierten Ergebnisse der Bohrungen BT26-254DW und BT26-255DW sind nachstehend aufgeführt.

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

Anmerkungen:

Der mineralisierte Halo wurde unter Einbeziehung der internen Verdünnung zwischen den Scherzonen berechnet, in denen die Mineralisierung überwiegend über 0,5 g/t Au lag, vereinzelte Abschnitte > 1 g/t Au aufwies und nicht aufgrund interner Verdünnung begrenzt wurde. Azimut und Neigung basieren auf der Ausrichtung der Bohrung am Keilpunkt. Die wahre Mächtigkeit wird in den gemeldeten Bohrungen auf 40-55 % der Bohrlänge geschätzt. Aufgrund der Rundungen können sich bei Summenbildungen möglicherweise Abweichungen ergeben. Die angegebenen Abschnitte basieren auf einem Cut-off-Gehalt von 2 g/t Au, der eine wahre Mächtigkeit der internen Verdünnung von bis zu 1,8 Metern zulässt und einen Mindestwert für die wahre Mächtigkeit des Abschnitts von 7,6 g·m oder eine Mindestmächtigkeit von 1,8 Metern erfordert. Verlorenen Proben wird für die Berechnung der Abschnitte ein Wert von 0 g/t Au zugewiesen.

Abbildung 1 zeigt eine Draufsicht auf das Zielgebiet Joss und die Geologie mit den Bohrergebnissen aus dem Jahr 2026 (einschließlich der heutigen Bohrergebnisse). Abbildung 2 zeigt einen Längsschnitt durch das Zielgebiet von Joss bis South Pit bei Beartrack-Arnett (Blick nach Westen). Abbildung 3 zeigt eine Schrägansicht von Joss, Blickrichtung Nordwesten.

Abbildung 1: Bohrplan des Zielgebiets Joss

Abbildung 2: Längsschnitt von Joss bis South Pit bei Beartrack-Arnett (Blickrichtung Westen)

Abbildung 3: Schrägansicht von Joss bei Beartrack-Arnett (Blickrichtung Nordwesten)

Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Leerproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt analysiert und alle Abweichungen untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, und Vancouver, British Columbia, durchgeführt. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden an halbgesägten PQ- und HQ-Kernen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) bestimmt.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einer qualifizierten Person (QP) und EVP, Engineering and Development des Unternehmens, sowie von Herrn Dan Pace, RM SME, einer qualifizierten Person (QP) und Chefgeologen des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten reinen Goldminenentwickler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah voran und führt Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho durch. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "RVG" und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel "RVLGF". Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, EVP & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, einschließlich des jüngsten Annual Information Form (AIF) und Management's Discussion and Analysis (MD&A), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

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