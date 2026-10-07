Eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Frühling, doch bei der SpaceX-Aktie deutet sich zunächst eine Verschnaufpause an. In meiner Analyse vom Montag hatte ich die Zone zwischen 171,26 und 174 US$ als nächsten entscheidenden Widerstand definiert. Mit einem gestrigen Hoch bei 176,42 US$ wurde dieser Bereich zwar kurzzeitig überwunden, der Schlusskurs bei 171,92 US$ zeigt jedoch deutliche Gewinnmitnahmen. Im Zusammenspiel mit der heute in Übersee ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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