Die Netlist-Aktie gehört in diesem Jahr mit Sicherheit zu den spektakulärsten Erscheinungen auf dem Börsenparkett. Von Kursen unterhalb der 1,00-US$-Marke schoss die Bewertung auf fast 7 US$ nach oben. Allein am Dienstag legte das Papier knapp +18% zu. Das steckt hinter dem Höhenflug und so sollten sich Anleger nun verhalten. 600 Millionen US$ von Micron Der entscheidende Kurstreiber ist der bahnbrechende Patentvergleich mit Micron Technology. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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