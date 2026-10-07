Das sind die zehn Aktienfavoriten von Metzler Research für das vierte Quartal 2026: Die Experten sind insbesondere bei deutschen Aktien bullish. Der Track Record der Analysten kann sich sehen lassen. Die Hintergründe. Metzlers Top Ten für das vierte Quartal 2026 sind Bechtle, DHL, Eon, Hannover Rück, Infineon, IVU Traffic, Knorr-Bremse, MLP, Siemens und Tui. Neu dabei sind Eon, Infineon und Hannover Rück. Sie ersetzen Allianz, Krones und Symrise. Die Analysten setzen auf Infrastruktur und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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