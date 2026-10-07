Berlin - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) hat sich nach der Verschiebung des Kabinettstermins zur Einrichtung einer Pflegekommission zuversichtlich gezeigt bezüglich des weiteren Prozesses.
"Wir sind mit der Einrichtung der Pflegestrukturkommission auf den letzten Metern", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Pflege muss bezahlbar und zielgerecht sein, das ist unser gemeinsamer Auftrag als Koalition", so der Bundesgesundheitsminister.
"Wir haben mit Expertenkommissionen bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission werden wir eine Strukturreform auf den Weg bringen, die zum 1. Juli 2027 in Kraft treten soll", sagte Linnemann.
"Wir sind mit der Einrichtung der Pflegestrukturkommission auf den letzten Metern", sagte Linnemann der "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Pflege muss bezahlbar und zielgerecht sein, das ist unser gemeinsamer Auftrag als Koalition", so der Bundesgesundheitsminister.
"Wir haben mit Expertenkommissionen bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission werden wir eine Strukturreform auf den Weg bringen, die zum 1. Juli 2027 in Kraft treten soll", sagte Linnemann.
© 2026 dts Nachrichtenagentur