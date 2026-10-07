Osnabrück / Flensburg (ots) -Durch die Optimierung der Nutzerführung an der dynamischen Paywall hat die NOZ/mh:n-Gruppe ihre wöchentlichen Digital-Abo-Bestellungen innerhalb von acht Wochen auf rund 600 verdoppelt. Der Zuwachs basiert auf einer verdoppelten Klickrate bei konstanter Conversionrate im Bereich der Paywall und ergänzenden Elementen. Ermöglicht wird dies durch eine vereinfachte Nutzerführung, transparente Angebote und das Zusammenspiel aus optimierter Technik und starker lokaler Berichterstattung.Für das kommende Jahr strebt die Gruppe eine Steigerung des Plus-Wachstum von zwölf auf 19 Prozent an. Der Paid-Content-Umsatz soll sich in den kommenden fünf Jahren nahezu verdoppeln."Wir wollen den digitalen Umsatz nachhaltig steigern und die Abhängigkeit vom Printgeschäft schrittweise verringern. Bei der Konvertierung der Webseiten-Nutzer sehen wir weiteres Potenzial, das wir datengestützt erschließen werden", kommentiert Jens Wegmann, der gemeinsam mit Paul Wehberg die Geschäfte der NOZ/mh:n-Gruppe führt.Höhere Klickrate durch Transparenz und UsabilityUm die Klickrate zu steigern, reduziert das interdisziplinäre Team von NOZ Digital - dem Kompetenzzentrum für digitales Publishing der Gruppe - das Design der Paywall auf die wesentlichen Kerninformationen. Konditionen und der Call-to-Action-Button liegen im Viewport und sind in unter drei Sekunden erfassbar. Anstelle monatlich kündbarer Testangebote rückt ein klares Jahresabonnement in den Fokus, dessen Einstiegspreis im ersten Monat von 99 Cent auf einen Euro angepasst wurde. Bei geöffneter Paywall, blendet das System sämtliche Werbeformate und andere ablenkende Elemente aus."Eine nachhaltige Abo-Strategie erfordert klare Entscheidungen an der Paywall", ordnet Jan Golka, Team Lead Digital Subscription, die Entwicklung ein: "Indem wir die Komplexität radikal reduziert haben und dem Team Handlungsautonomie für schnelle A/B-Tests geben, konnten wir die Klickrate in den Abo-Shop verdoppeln. Interessierte erfassen die Konditionen jetzt auf einen Blick."Neben den Paywall-Anpassungen bindet die Gruppe weitere Nutzwert schaffende Produktbestandteile wie die Audio-Vorlesefunktion (TTS), Social-Media-Beiträge und ausgewählte Newsletter konsequent an das Abo-Modell. Möglich wird diese Dynamik durch eine agile Organisation: Das Team aus Data, Development, Design und Leadership steuert die vertrieblichen Prozesse digital und ersetzt lange Abstimmungsrunden durch iterative Tests.Lokaljournalismus als inhaltliches FundamentDas inhaltliche Rückgrat bildet die regionale Berichterstattung: Rund 90 Prozent aller Neuabschlüsse entstehen über lokale Artikel. Allein im August stammen rund 2.500 Verkäufe aus 1.400 unterschiedlichen Texten - der erfolgreichste Einzelbeitrag verzeichnet 26 Abschlüsse. Dieser Longtail-Effekt macht das Wachstum unabhängig von einzelnen Spitzenthemen."Dass gerade unsere lokalen Artikel Abos schreiben, ist kein Zufall. Die Berichterstattung aus der Fläche ist unser USP", betont Louisa Riepe, die im vierköpfigen Chefredakteurs-Team für die noz-Lokalredaktion sowie journalistische Weiterentwicklung zuständig ist. "Nah dran zu sein an der Lebensrealität der Menschen, zahlt sich aus. Wenn datengestützte Produktentwicklung und relevanter Lokaljournalismus so ineinandergreifen, entsteht daraus ein nachhaltiges Geschäftsmodell."Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENE-Mail: salloa.lange@noz.deTel: 0171 - 5293 355NOZ/mh:n MEDIENBreiter Gang 10-1649074 OsnabrückOriginal-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6366754