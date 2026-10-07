Berlin - Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther fordert angesichts des Lungenpest-Verdachts in Russland verlässliche Informationen im Kampf gegen gefährliche Krankheiten.
Die Obfrau im Gesundheitsausschuss und Berichterstatterin für Globale Gesundheit der Grünen-Bundestagsfraktion sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstag), autoritäre Regime schotteten sich ab, verletzten die "internationalen demokratischen Spielregeln" und zögen sich damit auch aus der Verantwortung für die globale Gesundheit. Das gefährde, dass Gesundheitskrisen früh erkannt und bewältigt würden.
Der aktuelle Vorfall zeige, dass starke Institutionen der globalen Gesundheit wie die WHO essenziell seien, damit die Gesundheit weltweit geschützt werden könne. Dafür brauche es "zeitnahe, vollständige und verlässliche Daten".
Die Obfrau im Gesundheitsausschuss und Berichterstatterin für Globale Gesundheit der Grünen-Bundestagsfraktion sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstag), autoritäre Regime schotteten sich ab, verletzten die "internationalen demokratischen Spielregeln" und zögen sich damit auch aus der Verantwortung für die globale Gesundheit. Das gefährde, dass Gesundheitskrisen früh erkannt und bewältigt würden.
Der aktuelle Vorfall zeige, dass starke Institutionen der globalen Gesundheit wie die WHO essenziell seien, damit die Gesundheit weltweit geschützt werden könne. Dafür brauche es "zeitnahe, vollständige und verlässliche Daten".
© 2026 dts Nachrichtenagentur