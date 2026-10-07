Silke Liedtke ist seit dem 01.10.2026 Teil der Geschäftsleitung der Lampe & Schwartze KG. Auf dem neu geschaffenen Posten des Chief Operating Officer verantwortet sie die operative und organisatorische Entwicklung der Lampe & Schwartze Group. Seit dem 01.10.2026 zählt Silke Liedtke zur Geschäftsleitung der Lampe & Schwartze KG. Sie übernimmt dort die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO). In dieser Rolle ist sie für die operative und organisatorische Entwicklung der Lampe & ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact