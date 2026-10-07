BNB Prognose am 5. Oktober nach dem Sprung über 800 Dollar und warum jetzt die 805er-Marke entscheidet

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Die BNB Prognose bekommt neuen Schwung, denn BNB ist in der Nacht auf Montag, den 5. Oktober, über 800 Dollar gestiegen und notiert bei rund 805 Dollar. Innerhalb von 24 Stunden legte der Coin um 2,7 Prozent zu und erreichte zwischenzeitlich sogar 809 Dollar. Für die BNB Prognose spricht, dass das Chartbild seit dem Tief im Juli bei rund 550 Dollar eine Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs zeigt. Doch genau an dieser Stelle ist BNB schon im September gescheitert und danach bis auf 760 Dollar zurückgefallen. Gelingt diesmal der echte Ausbruch, oder liegt die größere Chance ganz woanders?

BNB Prognose und BNB Kurs zwischen 805-Dollar-Hürde und Token-Burn

BNB hat den September mit rund elf Prozent Plus beendet. Laut CoinGecko kostet BNB am Montagmorgen rund 805 Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von etwa 107 Milliarden Dollar. Im September lag das Hoch bei 806,68 Dollar, sodass der Kurs nun direkt am wichtigsten Widerstand des Monats steht. Erst ein klarer Tagesschluss über 805 Dollar würde der BNB Prognose den Weg in Richtung 820 und 850 Dollar öffnen.

Laut U.Today zeigt BNB eine der saubersten Aufwärtsstrukturen unter den großen Kryptowährungen. Der Kurs liegt über allen Durchschnittslinien, und der RSI steht bei etwa 60 ohne Überhitzung. Die erste Unterstützung liegt bei 765 bis 770 Dollar, eine tiefere bei 720 bis 730 Dollar. Zweiter Treiber der BNB Prognose ist die 37. Quartalsverbrennung, deren Datum noch offen ist. Im Juli wurden rund 1,6 Millionen BNB im Wert von etwa 932 Millionen Dollar vernichtet.

Selbst im besten Szenario der BNB Prognose wäre der Weg von 805 auf 850 Dollar jedoch nur ein Plus von rund sechs Prozent. Bei einem Wert von über 100 Milliarden Dollar braucht jeder weitere Schritt enorme Summen an frischem Kapital. Die frühen Käufer von BNB haben ihre großen Gewinne nicht in dieser Phase gemacht, sondern lange bevor der Coin zu den größten Kryptowährungen der Welt gehörte. Wer heute nach genau diesem frühen Einstieg sucht, muss deshalb dort hinschauen, wo die Bewertung noch ganz am Anfang steht.

Wo die BNB Prognose an ihre Grenze stößt, beginnt bei Pepeto der frühe Einstieg

Genau hier setzt Pepeto an, ein Projekt, das sich derzeit noch im Vorverkauf befindet. Während die BNB Prognose für ein paar Prozent Kursplus Milliarden an neuem Kapital voraussetzt, zieht Pepeto Käufer an, die genau diese Zahlen verfolgen. Sie suchen dieselbe Art von Rendite, allerdings zu einem deutlich früheren Preis.

Im Zentrum steht eine Cross-Chain-Bridge, die Token in weniger als 60 Sekunden und ohne Gebühren zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum bewegt. Die Token werden auf der Ausgangskette gesperrt und erst auf der Zielkette neu ausgegeben, wenn der Nachweis auf der Blockchain liegt. Scheitert eine Übertragung, wird die Sperre automatisch wieder aufgehoben. Auf der hauseigenen Börse fällt bei jedem Tausch keine Gebühr an, während ein Tausch über 1.000 Dollar bei Uniswap rund 3 Dollar kostet, ein Unterschied, der sich für aktive Trader schnell summiert.

Ein Risiko-Scanner prüft jeden Coin mit 42 Tests, liest den Code, kontrolliert die Kette live und simuliert einen Kauf und Verkauf. Fällt das Ergebnis schlecht aus, wird der Handel blockiert, bevor auch nur ein Dollar die Wallet verlässt. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und alle Smart Contracts freigegeben hat, bevor der Vorverkauf überhaupt startete. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut. Das sind Fakten, die jeder Käufer heute selbst überprüfen kann.

Der Vorverkauf hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar. Jede neue Stufe startet zu einem höheren Preis, und der aktuelle Preis kehrt nach dem Ende der Stufe nicht zurück. Analysten halten ausgehend vom Vorverkaufspreis eine Rendite von bis zu 70x für möglich. Die frühen BNB-Käufer haben aus kleinen Beträgen große Gewinne gemacht, weil sie einen Tag vor der Masse da waren, und genau dieses Fenster ist bei Pepeto jetzt offen, bis das Listing es endgültig schließen dürfte.

Fazit

Die BNB Prognose bleibt konstruktiv, solange BNB die 760 Dollar hält. Selbst ein Anstieg auf 850 Dollar würde bei über 100 Milliarden Dollar Bewertung nur einen einstelligen Gewinn bringen. Bei Pepeto läuft die Börse schon, die Bridge funktioniert und der Scanner stoppt schlechte Trades, bevor sie Geld kosten. Die frühen BNB-Käufer verdienten ihr Geld, weil sie handelten, bevor der Chart die Masse anlockte, und die Wallets, die sich jetzt mit Pepeto füllen, tun dasselbe. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Vorverkauf, der sich seinen letzten Stufen nähert. Über diesen Preis dürften in sechs Monaten vor allem jene sprechen, die heute handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die BNB Prognose für Oktober 2026?

Die BNB Prognose für Oktober liegt bei 820 bis 850 Dollar, falls BNB per Tagesschluss über 805 Dollar ausbricht.

Was macht den Pepeto Vorverkauf für BNB-Anleger interessant?

Pepeto betreibt bereits eine laufende Börse ohne Gebühren, und ein Listing auf Binance rückt näher. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website https://pepetocoin.com.