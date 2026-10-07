Der Beschluss vom 25. September 2026 hebt die Beschränkung für die Veröffentlichung der Aufzeichnung auf. Das zugrunde liegende Verfahren ist noch anhängig.

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2026 / Am 25. September 2026 erließ Richterin Erika Mendoza vom Achten Bezirksgericht von Nevada, Clark County, einen schriftlichen Beschluss, mit dem sie Jason Shurkas Antrag auf Erlass einer vorläufigen Unterlassungsverfügung (preliminary injunction) zurückwies und Michael Bertolacinis Antrag auf Aufhebung der bestehenden einstweiligen gerichtlichen Anordnung (temporary restraining order) stattgab, die die öffentliche Verbreitung einer Aufzeichnung der Sitzung vom 14. November 2024 untersagt hatte. Die Entscheidung erging in der Rechtssache Nr. A-25-910216-B, Abteilung XXVII, einem Verfahren, das von Energy Enhancement System LLC ("EESystem"), Michael Bertolacini und Dr. Sandra Rose Michael gegen Jason Shurka und weitere Beklagte angestrengt worden war.

In seinem schriftlichen Beschluss stellte das Gericht fest, dass seine frühere Annahme, wonach die Zustimmung von Jason Shurka zur Weitergabe der Aufzeichnung erforderlich sei, falsch war, und dass die Beschränkung mit Wirkung ab der Anhörung vom 2. September 2026 aufgehoben wurde.

Dem Beschluss zufolge wurde das Treffen von Manny Shurka, dem Vater von Jason Shurka, mit einem Mobiltelefon aufgezeichnet, und Jason Shurka legte diese Aufzeichnung am 11. Juli 2025 im Rahmen des Rechtsstreits ohne Vertraulichkeitsvermerk vor. Der Beschluss verweist zudem auf später aufgezeichnete Gespräche, aus denen hervorgeht, dass beiden Seiten bewusst war, dass das Treffen aufgezeichnet worden war.

Die Aufzeichnung zeigt, wie sich Jason Shurka und Manny Shurka mit Bertolacini und Humphrey Angeles treffen. EESystem behauptet in seiner Klage, dass die Shurkas während des Treffens eine Zahlung in Höhe von 10 Millionen Dollar im Zusammenhang mit UNIFYD-Vermögenswerten gefordert hätten. Hierbei handelt es sich um Behauptungen im Rahmen eines laufenden Rechtsstreits. Der Beschluss befasst sich ausschließlich mit der Frage, ob die Aufzeichnung weitergegeben werden darf. Er enthält keine Feststellung zur Richtigkeit der in der Aufzeichnung gemachten Aussagen, und das Gericht hat noch nicht über die Ansprüche von EESystem entschieden.

Im Anschluss an den Beschluss hat EEShow (Everything's Energy Show) Teil 2 seiner Sondersendung zu dem Streit veröffentlicht. Die Folge kann ab sofort unter ee.show/episodes angesehen oder angehört werden. Teil 2 zeigt die Aufzeichnung des Treffens vom 14. November 2024, sodass die Zuschauer selbst beurteilen können, was die Shurkas in dem Video gemeint haben.

In der Folge diskutieren die Moderatoren Michael Scalar und Roland die Aufzeichnung und die Anordnung vom 25. September und teilen ihre eigene Interpretation der Aussagen der Beteiligten mit. EEShow weist darauf hin, dass die Folge die Aussagen der Beteiligten zusammen mit der Interpretation der Moderatoren präsentiert und dass sie umstrittene Behauptungen sowie drastische Formulierungen enthält.

Teil 1 der Sondersendung wurde am 15. September 2026 ausgestrahlt und wird von Michael Scalar moderiert. Die Sendung präsentiert die Darstellung von EESystem zu seinem Streit mit Jason Shurka, UNIFYD und The Light System. Auf der Seite von EEShow wird die Unterstützung von EESystem für die Sendung offengelegt und darauf hingewiesen, dass eine Behauptung keine gerichtlich bzw. anderweitig festgestellte Tatsache darstellt.

"Das Gericht hat entschieden, dass diese Aufzeichnung weitergegeben werden darf, daher stellen wir sie in voller Länge zur Verfügung. Wir sind der Meinung, dass die Menschen das Quellenmaterial einsehen und sich ihre eigenen Schlussfolgerungen bilden können sollten", sagte Michael Scalar, Moderator der EEShow (Everything's Energy Show).

Der Gerichtsbeschluss ist unter eesystem.com/legal veröffentlicht.

Über EEShow

EEShow (Everything's Energy Show) ist ein Podcast mit ausführlichen Interviews, moderiert von Michael Scalar, der sich mit den Themen Energie, Bewusstsein und Wellness befasst. Die Sendung wird mit Unterstützung des EESystem-Ökosystems produziert. Weitere Informationen finden Sie unter ee.show.

Über EESystem

Energy Enhancement System LLC ist das Unternehmen hinter EESystem, einer von Dr. Sandra Rose Michael erfundenen Technologie. Informationen über die Technologie und ihr weltweites Netzwerk von Zentren finden Sie unter eesystem.com.

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QUELLE: Energy Enhancement System

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