Ein erfahrener Experte für Marketingtechnologie wird das Wachstum von Hightouch in der EMEA-Region vorantreiben

Hightouch, der Marktführer im Bereich Daten und KI für das Marketing, hat Matthew Lubeck zum General Manager für die Region EMEA ernannt. Von London aus wird Lubeck alle Go-to-Market-Aktivitäten von Hightouch in der gesamten EMEA-Region leiten, während das Unternehmen Marken in dieser Region beim Übergang zum "Agentic Marketing" unterstützt.

Hightouch verfügt bereits über eine starke Präsenz in Europa mit Niederlassungen in London und Paris sowie muttersprachlichen Teams in Frankreich, den deutschsprachigen Märkten, Italien, den nordischen Ländern, den Benelux-Staaten und dem Nahen Osten. Das Unternehmen unterstützt die Datenspeicherung innerhalb der EU und läuft innerhalb des eigenen Data Warehouse jedes Kunden, sodass Kundendaten niemals auf eine andere Plattform kopiert werden müssen. Unternehmen aus der gesamten Region nutzen Hightouch, darunter Accor, HelloFresh, Currys, Telenor, Salomon, Bolt, Nando's und Depop. Das Unternehmen baut zudem seine Präsenz im Nahen Osten aus und verfügt nun über ein neues Team in Dubai, das sich auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien konzentriert. Lubecks Ernennung folgt auf ein Wachstum von jeweils mehr als 100 Prozent bei Hightouch in den letzten beiden Jahren sowie auf die Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen US-Dollar zu Beginn dieses Jahres.

Lubeck bringt 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketingtechnologie und Verbrauchermarken in Europa mit. Er wechselt von Amperity zu Hightouch, wo er das EMEA-Geschäft des Unternehmens aufgebaut und geleitet hat. Zuvor hatte er Führungspositionen bei L'Oréal und The Estée Lauder Companies inne.

"Matthew hat ein Unternehmen in Europa von Grund auf aufgebaut, und wir freuen uns sehr, dass er unser Team in der EMEA-Region leiten wird", sagte Tejas Manohar, Mitbegründer und Co-CEO von Hightouch. "In Europa sind einige der kreativsten Marken der Welt beheimatet, und deren Marketingfachleute sind bereit, von der manuellen Durchführung von Kampagnen auf den Einsatz von KI-Agenten umzusteigen, die diese Arbeit übernehmen. Matthew ist die richtige Person, um diesen Wandel voranzutreiben."

"Ich habe die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Wachstum von CMOs von beiden Seiten kennengelernt sowohl als Marketingexperte bei L'Oréal und Estée Lauder als auch beim Aufbau eines Kundendaten-Geschäfts bei Amperity", sagte Lubeck. "Der nächste große Schritt besteht darin, jedem Marketingfachmann ein Team aus KI-Agenten zur Verfügung zu stellen, die in jedem Markt und in jeder Sprache auf dessen Kundendaten reagieren können, ohne dass diese jemals die eigene Umgebung verlassen. Genau das brauchen europäische Marken, und Hightouch ist das Unternehmen, das dies tatsächlich umsetzt. Ich freue mich sehr darauf, das Team in der gesamten EMEA-Region aufzubauen."

Über Hightouch

Hightouch ist die führende Plattform für agentenbasiertes Marketing und Kundendaten, die es Unternehmen ermöglicht, personalisiertes Marketing und Geschäftsabläufe auf der Grundlage ihrer besten Daten zu optimieren. Hightouch genießt das Vertrauen führender Marken wie Spotify, Wise, Skyscanner und Perplexity und ermöglicht es jedem, personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten, das Performance-Marketing zu optimieren und durch den unternehmensweiten Einsatz von Daten und KI schneller voranzukommen.

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