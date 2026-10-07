München (ots) -Von der Toskana über die Karibik bis nach China: Zwölf neue Reisen bereichern jetzt das "smart & small"-Angebot 2027 von Studiosus. Die Reisen werden in kleiner Gruppe mit maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Die Angebote sind in Reisebüros, online oder im ServiceCenter von Studiosus buchbar. Internet: www.studiosus.com/reisevarianten/smart-smallStudiosus macht mit seinem "smart & small"-Angebot 2027 und einem eigenen Katalog jetzt Lust darauf, Kulturhighlights in kleiner Gruppe zu erleben. Das Angebot umfasst mehr als 50 Reisen, zwölf Touren sind neu im Programm.In Europa können sich Urlauberinnen und Urlauber auf entspannte Entdeckungen in der Toskana oder auf Malta freuen. Auf den Britischen Inseln hat Studiosus sein Angebot an "smart & small"-Touren ausgebaut: Gleich drei neue Reisen führen nach Südengland, nach Schottland sowie auf die Kanalinseln. Außerdem sind die magischen Felslandschaften von Kappadokien in Kombination mit Antalya neu bei "smart & small".Darüber hinaus hat Studiosus in Asien neue Reisen aufgelegt: Es geht nach Südindien und nach China. Auf der Tour "China - magische Landschaften" sind die "smart & small"-Gäste zum Beispiel zwölf Tage lang im Süden und Südwesten des Landes unterwegs: Sie gleiten auf einem Bambusfloß durch die idyllische Karstlandschaft am Li-Fluss, durchstreifen die grünen Reisterrassen von Longji und erleben die Felssäulen im Steinwald von Shilin (UNESCO-Welterbe). Auch kulturell kommen sie der Region näher: bei einem Kochkurs, bei einem gemeinsamen Tai-Chi-Übungen und im Tempelkloster Wenshu mit seinen 300 Buddha-Statuen. Ein weiteres Highlight der China-Reise: Übernachtet wird in Hotels, die ideal für eigene Erkundungstouren gelegen sind - manche sind sehr individuell und im traditionellen Hofhausstil gebaut.Intensive Natur- und Kulturerlebnisse in Mittel- und Südamerika bieten eine neue Reise nach Mexiko sowie die Kombinationsreisen "Peru - Bolivien - im Land der Inkas" und "Karibik - Martinique - Dominica - Guadeloupe". Im Indischen Ozean lockt eine Tour nach La Réunion mit seiner spektakulären Naturkulisse.Buchbar sind alle Angebote in Reisebüros, online auf www.studiosus.com oder im Studiosus ServiceCenter unter der kostenfreien (aus D, A und CH) Telefonnummer 00800 - 2401 2401. Der direkte Link für Katalogbestellungen: www.studiosus.com/service/beratung/aktuelle-katalogeDas macht Studiosus "smart & small" aus:- Kleine Gruppen: Bei "smart & small" sind maximal 15 Gäste gemeinsam unterwegs. So können sich die Mitreisenden leichter kennenlernen und schnell Gleichgesinnte für Unternehmungen auf eigene Faust finden.- Charmante Hotels: Die Unterkünfte zeichnen sich durch viel Atmosphäre aus. Zum Beispiel befindet sich ein Hotel in einem ehemaligen Kloster am malerischen Fischerhafen im süditalienischen Trani. Bei einer anderen Unterkunft handelt es sich um eine geschichtsträchtige Lodge, wo 1989 die Unabhängigkeit Namibias besiegelt wurde. Ein weiteres kleines Resort liegt mitten im Dschungel.- Entspanntes Programm: Studiosus "smart & small" verbindet erholsamen Urlaub mit Begegnungen und Entdeckungen. Speziell qualifizierte Studiosus-Reiseleiterinnen oder Studiosus-Reiseleiter machen Land & Leute zu einem Erlebnis. Für das Plus an Entspannung sorgt ein Besichtigungsprogramm, das sich auf die wesentlichen Kulturhighlights konzentriert.Über die Unternehmensgruppe StudiosusMenschen begegnen und Kulturen erleben: Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine konsequente Qualitätsstrategie mit hervorragenden Reiseleiterinnen und Reiseleitern, zertifiziertes Sicherheitsmanagement und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde der Veranstalter mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die Veranstalter Marco Polo, Experte für spannende Entdeckerreisen, sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Im Jahr 2025 lag der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe Studiosus bei 278.800.000 Euro. Das Gesamtangebot 2026 umfasst mehr als 1300 Reisen in über 120 Länder weltweit. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic,Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505,E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/6366865