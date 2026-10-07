Bad Wimpfen (ots) -Der Lebensmitteleinzelhändler entlastet alle Lidl-Kunden beim Kauf beliebter Fleisch- und Wurstwaren um bis zu 13 Prozent. Wer die Lidl Plus App nutzt, kann noch einmal zehn Prozent mehr auf ausgewählte Artikel sparen.Als Preisführer steht Lidl in Deutschland verlässlich an der Seite der Verbraucher. Wer bei Lidl einkauft, profitiert vom bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis und bei Nutzung der Lidl Plus App sogar von zusätzlichen Rabatten. Ab sofort macht der Discounter den täglichen Einkauf für seine Kunden noch attraktiver und reduziert die Preise deutschlandweit für eine breite Auswahl an Wurst- und Schinkenspezialitäten seiner beliebten Eigenmarke Dulano. Die Lidl-Kunden können dabei gleich doppelt sparen: Neben den generellen dauerhaften Preissenkungen gewährt der Discounter über die Lidl Plus App auf ausgewählte Artikel zusätzlich zehn Prozent Extra-Rabatt. Dieser exklusive Preisvorteil für App-Nutzer gilt on top auf die ohnehin schon reduzierten Preise und kann bis zum 31. Oktober an der Kasse eingelöst werden.Als verlässlicher Nahversorger beweist der Lebensmitteleinzelhändler einmal mehr, dass beste Qualität nicht teuer sein muss. Besonders beim Wocheneinkauf sorgt Lidl für deutliche Ersparnisse: So sind beispielsweise die Dulano Schinkenwürfel (250 Gramm) ab sofort regulär für 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/Kilogramm) statt bisher 2,29 Euro erhältlich, was bereits einer Ersparnis von über 13 Prozent entspricht. Auch Frühstücks- und Brotzeit-Klassiker wie die Dulano Delikatess Wiener Würstchen (400 Gramm) reduzieren sich im Preis auf 2,89 Euro (Grundpreis: 7,23 Euro/Kilogramm). Die Preissenkungen umfassen dabei große Teile des Sortiments - von Leberwurst über Schinken-Zwiebelmettwurst bis hin zu Bio-Artikeln. Wer beim Bezahlen an der Kasse die Lidl Plus App scannt, sichert sich auf zahlreiche dieser ohnehin schon reduzierten Artikel nochmals einen Rabatt von zehn Prozent.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den bundesweit einheitlichen und günstigsten Preis gibt es somit in allen über 3.250 Lidl-Filialen - lohnt sich.Diese Artikel werden ab sofort deutschlandweit günstiger:- Dulano Streichzwerge 5er sort., 130 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 10,69 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro / mit Lidl Plus App: neu 1,25 Euro (Grundpreis: 9,61 Euro/Kilogramm)- Dulano Delikatess Leberwurst sort., 250 Gramm, neu 1,29 Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro / mit Lidl Plus App: neu 1,16 Euro (Grundpreis: 4,64 Euro/Kilogramm)- Dulano Delikatess Wiener, 400 Gramm, neu 2,89 Euro (Grundpreis: 7,23 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro / mit Lidl Plus App: neu 2,60 Euro (Grundpreis: 6,50 Euro/Kilogramm)- Dulano Delikatess Wiener, 1.000 Gramm, neu 6,49 Euro statt 6,79 Euro / mit Lidl Plus App: neu 5,84 Euro- Dulano Mini-Wiener sort., 320 Gramm, neu 2,39 Euro (Grundpreis: 7,47 Euro/Kilogramm) statt 2,49 Euro / mit Lidl Plus App: neu 2,15 Euro (Grundpreis: 6,72 Euro/Kilogramm)- Dulano Geflügel Wiener sort., 300 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 8,30 Euro/Kilogramm) statt 2,59 Euro/ mit Lidl Plus App: neu 2,24 Euro (Grundpreis: 7,46 Euro/Kilogramm)- Schinken-Zwiebelmettwurst sort., 200 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 9,45 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro / mit Lidl Plus App: neu 1,70 Euro (Grundpreis: 8,5 Euro/Kilogramm)- Dulano Rohwurst Scheiben sort., 200 Gramm, neu 1,59 Euro (Grundpreis: 7,95 Euro/Kilogramm) statt 1,69 Euro / mit Lidl Plus App: neu 1,43 Euro (Grundpreis: 7,15 Euro/Kilogramm)- Dulano Schinkenwürfel, 250 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 7,96 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro / mit Lidl Plus App: neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm)- Dulano Gourmet Katenschinken mager, 150 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 13,27 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro / mit Lidl Plus App: neu 1,79 Euro (Grundpreis: 11,93 Euro/Kilogramm)- Dulano Rohschinken Hauchfein sort., 90 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 19,89 Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro / mit Lidl Plus App: neu 1,61 Euro (Grundpreis: 17,88 Euro/Kilogramm)- Dulano Rindersaftschinken sort., 100 Gramm, neu 2,39 Euro (Grundpreis: 23,90 Euro/Kilogramm) statt 2,49 Euro / mit Lidl Plus App: neu 2,15 Euro (Grundpreis: 21,50 Euro/Kilogramm)- Dulano Kochschinken Hauchdünn sort., 200 Gramm, neu 2,65 Euro (Grundpreis: 13,25 Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro / mit Lidl Plus App: neu 2,38 Euro (Grundpreis: 11,90 Euro/Kilogramm)- Dulano Geflügelrouladen-Aufschnitt sort., 150 Gramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 13,27 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro- Dulano Bio Wiener sort., 200 Gramm, neu 2,89 Euro (Grundpreis: 14,45 Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro- GA Müller Frankfurter Rindswurst, 400 Gramm, neu 5,29 Euro (Grundpreis: 13,23 Euro/Kilogramm) statt 5,49 Euro (regional verfügbar)- Dulano Traditionsschinken, ca. 220 Gramm, neu 15,37 Euro/Kilogramm statt 15,92 Euro/Kilogramm (regional verfügbar)Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. 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