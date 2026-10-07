DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: Vollzug der ordentlichen Kapitalherabsetzung mit Wirkung zum 08. Oktober 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ERWE Immobilien AG: Vollzug der ordentlichen Kapitalherabsetzung mit Wirkung zum 08. Oktober 2026

Frankfurt (pta000/07.10.2026/15:35 UTC+2)

• Vollzug der ordentlichen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 7:1 • Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht soll folgen • Schritte zur Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie

Frankfurt/M., den 07. Oktober 2026. Die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, vom 2. Juni 2026 beschlossene Restrukturierung der Bilanz steht vor der Umsetzung. Die Aktionäre hatten für eine ordentliche Kapitalherabsetzung im Verhältnis 7:1 auf ein Grundkapital von EUR 3.508.988,00 gestimmt, gefolgt von einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 10:1. So soll eine deutliche Verbesserung der Bilanzrelationen geschaffen werden.

Mit Wirkung zum 8. Oktober 2026 erfolgt die Zusammenlegung der Aktien der ERWE Immobilien AG im Verhältnis 7:1 und die Umstellung auf die neue ISIN DE000A41YXXX im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Board) sowie an den weiteren Börsenplätzen, an denen die Aktien der Gesellschaft gehandelt werden. Vorliegende, noch nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf des 07. Oktober 2026. Die Depotbanken werden die Bestände an Stückaktien der ERWE Immobilien AG nach dem Stand vom 9. Oktober 2026 (Record Date) umbuchen und den Ausgleich etwaiger Spitzenbeträge vornehmen. Weitere Einzelheiten dieser Transaktion können der Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 7. Oktober 2026 entnommen werden, die auch auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist.

Nach erfolgter Umsetzung der Kapitalherabsetzung plant die ERWE die Durchführung der von der Hauptversammlung beschlossenen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht in Höhe von bis zu EUR 350.898,00. Die Gesellschaft wird zu gegebener Zeit nochmals im Detail darüber informieren. Die ERWE soll damit wichtige finanzielle Mittel zur Umsetzung ihrer neuen Unternehmensstrategie erhalten.

Diese sieht vor, den Fokus in den kommenden Jahren auf der Akquisition von Dienstleistungsaufträgen zu legen. Hierbei kann die Gesellschaft die komplette Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobiliengeschäft anbieten und Kunden von der Akquisition von Objekten und der Finanzierung, über Projektmanagement, Asset Management, Property Management bis zu einem erfolgreichen Exit des Investments betreuen.

Die ERWE Immobilien AG erwirbt und entwickelt für sich und für Dritte Immobilien, die durch Revitalisierung und Mischnutzungskonzepte dauerhaft repositioniert werden. Dabei sollen ein nachhaltiger Cash Flow generiert und Wertsteigerungspotentiale gehoben werden. Im Fokus stehen zunächst Co-Investments an Objekten, bei denen die ERWE die Aufgaben der Projektentwicklung, der Projektsteuerung, des Asset Managements und des Property Management bis hin zur Begleitung eines Exits übernimmt. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Basic Board und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

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October 07, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)