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Die Solana Prognose steht vor einer wichtigen Woche, denn der Solana Kurs notiert in der Nacht auf Montag bei rund 121,50 Dollar und damit fast 60 Prozent unter seinem Rekordhoch. Gleichzeitig wickeln seit dem 1. Oktober über 90 US-Banken ihre Zahlungen in nur 400 Millisekunden über das Netzwerk ab. Der Markt reagiert kaum. Seit Wochen pendelt Solana seitwärts, während die ETF-Zuflüsse fast versiegt sind. Für die Solana Prognose zählt jetzt deshalb eine Frage, steht der Ausbruch Richtung 148 Dollar bevor oder verpufft die gute Nachricht im Seitwärtsmarkt?

Solana Prognose für Oktober, Banken, Alpenglow und die Hürde bei 125 Dollar

Laut CryptoTicker läuft der neue Bankenverkehr über den Stablecoin Roughrider Coin von Fiserv und der Bank of North Dakota. Für den Kurs ist das kein direkter Nachfrageschub, weil Stablecoin-Transfers kaum SOL verbrauchen, und seit dem 21. September schloss Solana jeden Tag zwischen 115 und 122 Dollar.

Laut crypto.news gewann SOL im September 14,6 Prozent, scheiterte Ende September aber bei rund 124,62 Dollar. Für die Solana Prognose bleibt die Zone zwischen 124 und 125 Dollar damit die entscheidende Hürde, deren Bruch 148 Dollar ins Spiel bringen könnte. Fällt der Kurs unter 109 Dollar, rücken dagegen 95 Dollar in den Fokus. Belastend wirkt die ETF-Flaute, denn in der Woche bis 2. Oktober flossen nur 800.000 Dollar in die US-Solana-ETFs, nach 188,1 Millionen Dollar zuvor.

Auch für das Upgrade Alpenglow gibt es noch keinen Mainnet-Termin. Selbst das Ziel der Solana Prognose von 148 Dollar entspräche nur rund 22 Prozent Plus, und bei über 70 Milliarden Dollar Börsenwert braucht Solana dafür viel frisches Kapital. Damit stellt sich die Frage, welche Projekte heute noch so früh stehen wie Solana vor seinem großen Lauf.

Solana Prognose bei 22 Prozent Spielraum, warum frühe Käufer auf Pepeto setzen

Solana baut mit Alpenglow und der Bankenanbindung weiter, doch das größte Geld am Kryptomarkt entsteht oft bei dem, was als Nächstes kommt. Bei Pepeto handelt es sich nicht um einen Token, der erst auf ein Produkt wartet. In den Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und die Werkzeuge funktionieren schon heute statt irgendwann.

Herzstück ist PepetoSwap, eine Börse mit 0,00 Prozent Swap-Gebühr. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart so 3.000 Dollar, die im eigenen Depot bleiben. Die Plattform unterstützt Market-, Limit- und DCA-Orders und schützt Trades mit einem eingebauten MEV-Schutz vor Bots, die sonst Wert abschöpfen. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum kostenlos in weniger als einer Minute, während andere Anbieter 15 bis 50 Dollar verlangen.

Zum aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar erhalten Käufer für 1.000 Dollar mehr als 5 Milliarden Token. Die laufende Stufe steht kurz vor ihrem Ziel, und jede neue Stufe startet zu einem höheren Preis. Besonders wichtig ist die Sicherheit, denn SolidProof hat den kompletten Code aller Verträge kontrolliert und freigegeben, bevor der Presale überhaupt öffnete, womit das Risiko ausgeräumt ist, an dem die meisten Presales vor ihrem Listing scheitern. Mit einem ehemaligen Binance-Experten im Entwicklerteam gilt Pepeto damit als einer der stärksten offenen Presales für alle, die echte Werkzeuge hinter ihren Token wollen.

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt, denn das Kapital floss in einem Monat, der von Angst geprägt war, was darauf hindeutet, dass diese Käufer bereits nachgerechnet haben. Solana hat einst aus kleinen Einsätzen große Vermögen gemacht, obwohl hinter dem Token beim Start kaum Werkzeuge standen. Pepeto bringt heute mehr funktionierende Werkzeuge mit als die Coins, die diese Vermögen damals geschaffen haben. Wer die Entwicklung früher Projekte kennt, dürfte erkennen, dass Pepeto zum Presale-Preis dort steht, wo Solana stand, bevor sich jemand dafür interessierte.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt spannend, solange SOL über 109 Dollar hält und 125 Dollar angreift. Selbst ein Anstieg auf 148 Dollar würde nach der aktuellen Solana Prognose erst die Hälfte des Weges zum alten Hoch abdecken. Pepeto hat mit PepetoSwap, Bridge und SolidProof-Audit bereits geliefert, was andere erst auf der Roadmap versprechen. Der Presale-Preis liegt dabei weit unter dem Niveau, zu dem Coins mit funktionierenden Werkzeugen meist an den Markt kommen. Die Stufe füllt sich, während der Rest des Marktes darüber liest. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, dürfte später nicht zu denen gehören, die sich wünschen, sie hätten früher gehandelt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Oktober 2026?

Die Solana Prognose für Oktober entscheidet sich zwischen 124 und 125 Dollar. Ein Ausbruch darüber könnte 148 Dollar öffnen.

Was ist Pepeto und warum fällt es auf?

Pepeto ist ein Presale mit PepetoSwap, einer Börse ohne Swap-Gebühr, dessen gesamten Code SolidProof geprüft hat. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.