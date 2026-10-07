Michael Saylor hält für digitale Vermögenswerte langfristig ein Marktvolumen von 100 Billionen US-Dollar für möglich, umgerechnet rund 88,7 Billionen Euro. Dafür fordert der Executive Chairman von Strategy bessere regulatorische Bedingungen in den USA. Seine Prognose umfasst deutlich mehr als Bitcoin und andere Kryptowährungen. KI-Agenten könnten neue Nachfrage schaffen Künstliche Intelligenz könnte nach Saylors Einschätzung die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de