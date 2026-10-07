AMSTERDAM, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Konnektivitätsanbieter Easterra hat eine neue Markenidentität vorgestellt, die seine Expertise in anspruchsvollen Märkten und seine Fähigkeit unterstreicht, die Netzwerke seiner Partner weltweit zu unterstützen. Die neue Markenidentität markiert einen wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung von Easterra, das angesichts der steigenden Nachfrage nach Konnektivitätslösungen in ganz Asien weiter wächst.

"Wir verzeichnen derzeit ein besonders starkes Wachstum auf den internationalen Märkten. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 lag das Auftragsvolumen für unsere Konnektivitätslösungen im asiatisch-pazifischen Raum bereits 56 % über dem des gesamten Jahres 2025. Gleichzeitig sind die Aufträge für Punkt-zu-Punkt-Layer-2-Konnektivität in unserem eigenen Netzwerk um 86 % gestiegen", so Harry Zhuk, Director Commercial & Growth bei Easterra. "Der asiatisch-pazifische Raum gewinnt für unser Geschäft zunehmend an Bedeutung. Wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik in der zweiten Jahreshälfte und bis ins Jahr 2027 fortsetzen wird."

In den vergangenen zwei Jahren hat Easterra die Zahl seiner Kundenstandorte mehr als verdoppelt und seine Präsenz von den europäischen Kernmärkten auf Thailand, Japan, Indien und Vietnam ausgeweitet.

Konnektivität ist heute in 174 Ländern verfügbar - über ein Netzwerk geprüfter lokaler Anbieter weltweit sowie über die eigene Infrastruktur von Easterra mit 13 Points of Presence. Zu den jüngsten Implementierungen zählen Standorte in etablierten Geschäftszentren sowie auf den Kaimaninseln, in Neukaledonien, Französisch-Polynesien und auf den Malediven.

Die neue Markenidentität mit Logo, Website und dem Slogan "Trusted. Even Here." spiegelt das anhaltende Wachstum und die zunehmende Reichweite des Unternehmens wider. Easterra arbeitet mit Großhandelsanbietern, Wiederverkäufern und Systemintegratoren zusammen und bietet ihnen einen zentralen Ansprechpartner für die gesamte Netzwerkinfrastruktur ihrer Kunden.

"Wir haben über Jahre hinweg Beziehungen zu Lieferanten in Märkten auf der ganzen Welt aufgebaut", fügt Lechi Isaev, Geschäftsführer von Easterra, hinzu. "Wenn ein Kunde mit einem Bedarf an einem schwer zu versorgenden Standort auf uns zukommt, wissen wir, an wen wir uns wenden können und was zu tun ist. Das ist für uns die Bedeutung von 'Trusted. Even Here.' Ganz gleich, wo der Bedarf besteht: Unsere Kunden sollen wissen, dass sie sich an uns wenden können und wir einen Weg finden, ihre Anforderungen zu erfüllen."

Die neue Markenidentität wird vom 13. bis 15. Oktober auf der Capacity Europe 2026 am Stand E16 präsentiert.

Über Easterra

Easterra ist ein globaler Spezialist für Netzanbindung und stellt Großhändlern, Netzbetreibern, Dienstleistern und Systemintegratoren die erforderliche Infrastruktur bereit. Das Unternehmen verfügt über besondere Expertise in komplexen, unterversorgten und schwer erreichbaren Märkten. Über ein Netzwerk geprüfter lokaler Anbieter bietet Easterra Dedicated Internet Access (DIA), Layer-2-Verbindungen, Breitbandanbindungen und Vor-Ort-Services in 174 Ländern. Trusted, even here. https://easterra.com/

Medienkontakt

Dominic Danson, Senior Account Director, dominic@grammatikagency.com



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