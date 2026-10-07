Auf Tiktok können User jetzt mit AI-Assistenz shoppen und direkt einkaufen, ohne Tiktok Shop. Außerdem lässt Tiktok Advertiser in einem Netzwerk mit über 400.000 Apps werben und eigene Agents im Werbesystem bauen. Die rasante AI-Entwicklung macht vor sozialen Medien und Entertainment-Plattformen nicht Halt. Das zeigt sich dieser Tage besonders gut am Beispiel Tiktok. Das Unternehmen hat im Rahmen der Advertisers Week 2026 in New York gleich mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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