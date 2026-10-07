Einbeck (ots) -Moderne Heimgeräte ermöglichen eine einfache Anwendung und können die veterinärmedizinische Betreuung sinnvoll ergänzen.Ob regelmäßige Physiotherapiesitzungen für mehr Beweglichkeit, unterstützende Anwendungen bei post-operativen Schmerzen oder Mobilitätsprophylaxe für ältere Tiere: Therapieverfahren wie Ultraschall und Magnetfeld, die früher ausschließlich in der Tierarztpraxis möglich waren, können unter tierärztlicher Anleitung auch mit geeigneten Heimgeräten zu Hause angewendet werden. So kann die Behandlung nicht nur flexibler, sondern oft entspannter und kontinuierlicher gestaltet werden. Gerade bei chronischen Beschwerden, längeren Rehabilitationsphasen oder wiederkehrenden Terminen kann dies für Tier und Halter eine große Entlastung sein.Die Einsatzmöglichkeiten der modernen Therapieformen sind vielfältig und viele Einsatzbereiche überschneiden sich. Welche Verfahren wofür eingesetzt werden und wie die Anwendungen zu Hause praktisch ablaufen, erklärt Anna Scheglov, Geschäftsführerin bei CardioVibe.Der deutsche Onlineshop vertreibt moderne Tierphysiotherapiegeräte mit Ultraschall- und Magnetfeldtechnologien, die die Regeneration unterstützen und je nach Indikation begleitend eingesetzt werden.Frau Scheglov, welche Beschwerden lassen sich mit Heimtherapien behandeln?Die richtige Therapie beginnt mit einer klaren Diagnose. Wenn ein Tier lahmt oder Schmerzen zeigt, kann dahinter Arthrose stecken, eine Sehnenverletzung oder ein neurologisches Problem. Viele Kunden recherchieren auch selbst und melden sich bei uns. Dann beraten wir natürlich gern, empfehlen aber immer die Abstimmung mit dem behandelnden Tierarzt.Beginnen wir mit der Ultraschalltherapie. Wofür eignet sie sich?Ultraschall wird in der Tiermedizin vielfältig zur Schmerzlinderung, Entzündungshemmung und zur Förderung der Geweberegeneration eingesetzt. Häufig werden Gelenkerkrankungen, Sehnen- und Bänderverletzungen damit behandelt; bei Sport- und Freizeitpferden ist das ein großes Thema, ebenso bei Hunden.Wie funktioniert die Anwendung zu Hause?Über das vorinstallierte Programm wird einfach das Krankheitsbild für Hund, Katze oder Pferd gewählt, das Ultraschallgel auf die betroffene Stelle aufgetragen und das Handstück langsam, in kreisenden Bewegungen darüber geführt. Das Fell sollte dort vorab rasiert oder kurz geschoren werden, um die Schallwellenübertragung zu optimieren. Diese setzen die Moleküle im Gewebe in Bewegung und verbessern Stoffwechsel und Durchblutung. Für empfindliche oder unebene Bereiche wie an den Pfoten kann die Behandlung auch indirekt über ein Wasserbad erfolgen.Und die Magnetfeldtherapie?Dabei liegen Hund oder Katze auf Therapiematten, Pferde tragen Therapiedecken oder Halsteile. Über Programme wie "Muskelentspannung" oder "Ödem" wird die Anwendung mit wenigen Tastendrücken gestartet. Die elektromagnetischen Impulse wirken auf zellulärer Ebene, können tief in Gelenke, Knochen und Muskulatur eindringen und den Heilungsprozess unterstützen, z. B. bei Bandscheibenerkrankungen oder Entzündungen. Viele Tiere entspannen dabei sichtbar.Die Geräte von BEMER arbeiten ebenfalls mit physikalischer Stimulation und können Regeneration und Entspannung fördern - auch um die Losgelassenheit für Pferde zu erzielen, eine wichtige Voraussetzung für optimales Training.Wofür wird Elektrotherapie eingesetzt?Vor allem um Muskelschwund vorzubeugen oder Muskulatur gezielt wieder aufzubauen, bei geschwächten Tieren, Sport- und Arbeitshunden, nach Kreuzbandoperationen oder längerer Ruhigstellung. Elektrotherapie wird auch zur Knochenbildung, bei Knorpelschäden, zur Entzündungshemmung, den Abbau von Muskelverspannungen oder zur Behandlung bei Nervenschäden eingesetzt. Wichtig ist allerdings die korrekte Platzierung der Elektroden.Deshalb ist eine fachgerechte Einweisung durch den Tierarzt oder unsere Beratung anhand der tierärztlichen Empfehlung notwendig. Die Behandlung ist nicht schmerzhaft, aber für die Tiere ungewohnt, Tierhalter sollten ihr Tier hier aufmerksam begleiten. Bei Arthrose, Bandscheibenproblemen oder zur Förderung der Geweberegeneration wird auch Diathermie und Lasertherapie erfolgreich eingesetzt. In unserem Onlineshop sind diese Geräte allerdings ausschließlich für professionelle Anwender erhältlich.Kann die Wirkung einer Heimtiertherapie von Tier zu Tier unterschiedlich sein?Ähnlich wie Menschen reagieren auch Tiere unterschiedlich auf Physiobehandlungen. Deshalb bieten wir unsere Geräte für Laien zur Miete an. So können Tierhalter die Akzeptanz und den Effekt auf ihr Tier zunächst beobachten und in Ruhe über einen Kauf entscheiden.Das Team von CardioVibe hat sich auf den Verkauf von hochwertigen Geräten für den Reha-, Sport- und Fitnessbereich spezialisiert.www.cardiovibe.de (https://cardiovibe.de/collections/heimtherapie-geraete-fuer-tiere?utm_source=pr-netzwerk&utm_medium=utm_medium&utm_campaign=pm_haustier_202)Pressekontakt:N: Anna ScheglovT: 05561 3108680E: info@cardiovibe.deW: www.cardiovibe.deOriginal-Content von: CardioVibe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183592/6366906