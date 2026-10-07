Baden-Baden (ots) -6-teilige Serie mit Jannik Schümann und Nilam Farooq startet am 12.11. auf arte.tv und am 13.11. in der ARD MediathekUm an die Rolle seines Lebens zu kommen, gibt Schauspieler Wanja vor, Jude zu sein. Damit tritt er eine ganze Lawine von Lügen und Missverständnissen los. Jannik Schümann spielt den russisch-deutschen, bisher sehr erfolglosen Wanja, Nilam Farooq seine ungleich erfolgreichere Kollegin Dana. Geschrieben wurden die 6 Folgen à 30 Minuten von Jonas Zimmermann als Headautor, Leo Khasin und Andrej Sorin, Creator ist Dimitrij Schaad und Regisseur Wolfgang Groos. Odeon Fiction produzierte im Auftrag von SWR und arte. In weiteren Rollen spielen u. a. Rezo Tschichikwischwili, Marina Weis, Garry Fischmann, Thomas Loibl, Uwe Preuss, Irina Kurbanova und Maria Simon. "Jossi" ist ab Donnerstag, 12.11.2026 auf arte.tv zu sehen, ab Freitag 13.11. auch in der ARD Mediathek. Linear sendet ARTE am 12.11. um 21:00 Uhr, Das Erste am 20.11. ab 0:05 Uhr.TraumrolleDie Germanns sind als russland-deutsche Migranten schon vor 30 Jahren nach Berlin gezogen, aber in die sogenannte Mitte der Gesellschaft haben sie es bis heute nicht geschafft. Der ambitionierte Wanja (Jannik Schümann) will als Schauspieler Karriere machen, arbeitet aber im Escape-Room seines Kumpels Assaf (Garry Fischmann). Seine Eltern Boris (Rezo Tschchikwischwili) und Sveta (Marina Weis) betreiben ein russisches Restaurant, das Boris nur mit Kaviarfälschung vor dem Konkurs retten kann, wovon die Jura studierende Tochter Mascha (Irina Kurbanova) möglichst nichts mitbekommen soll.Als der amerikanische Star-Regisseur Sam Rosenberg (Thomas Loibl) einen russischsprechenden Schauspieler sucht, der aufgrund von Diversity-Richtlinien gleichzeitig Jude sein soll, lügt Wanja kurzerhand und gibt vor, jüdisch zu sein. Was könnte da schon schief gehen? Während der Vorbereitungen verliebt er sich in die erfolgreiche und schlagfertige Schauspielerin Dana Gold (Nilam Farooq), die tatsächlich Jüdin ist und vor der Wanja seine Lüge unbedingt verbergen will.Bei dem Versuch, sich aus dem Schlamassel herauszuwinden und trotzdem die große Chance nicht zu verlieren, zieht Wanja seine gesamte Familie mit hinein. Allesamt stolpern sie von einer Unwahrheit in die nächste. Als Wanja sich nach einem Besuch der Synagoge spontan auf einen Angreifer wirft, wird er plötzlich zum berühmtesten Juden Deutschlands.In der Culture-Clash-Comedy geht es um Identität und Migration, um Diversity und kulturelle Aneignung, um Liebe und Lüge. Und um die Komik von Familiendynamiken, ganz unabhängig von Herkunft. Nicht in schwarz oder weiß, sondern mit Sinn für Widersprüche, mit liebevoller Leichtigkeit und mit Herz.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel."Jossi", 6 x 30 Min., ab Donnerstag 12.11. auf arte.tv, ab Freitag 13.11. in der ARD MediathekAm 12.11., 21:00 Uhr auf ARTE, am 20.3., 0:05 Uhr im ErstenPressedossier unter https://arte-presse.shorthandstories.com/jossi/index.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farte-presse.shorthandstories.com%2Fjossi%2Findex.html&data=05%7C02%7Cannette.gilcher%40swr.de%7Cab37b7a4d2bf49ae219508df2472b2c5%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639269747177811400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2BVcsm43cej2iET5LuZluDZxHyMFBNHFMUTXgxGjHzxg%3D&reserved=0)Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/start-fuer-culture-clash-comedy-jossiAlle sechs Folgen der Serie sind vorab für akkreditierte Journalist:innen im Presse-Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/vorfuehrraum) abrufbar.Newsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deLucia Göhner, ARTE Presse, Kommunikation & PR, Tel. +33 88 14 21 57, lucia.goehner@arte.tvfilmcontact, Julia Kainz, Anastasia Korezatkow, 030 27908 700, info@filmcontact.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6366911