Straubing (ots) -
Wer neue Strafvorschriften beschließt, muss dafür sorgen, dass Polizei und Justiz sie durchsetzen können. Die Plattformen dürfen sich deshalb nicht hinter Formularen verstecken und die Verantwortung auf die Opfer abwälzen. Sie müssen rechtswidrige Inhalte zügig entfernen. Der Maßstab für dieses Gesetz ist nicht die Härte der angedrohten Strafen. Es ist der Schutz, der bei den Betroffenen ankommt.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6366918
Wer neue Strafvorschriften beschließt, muss dafür sorgen, dass Polizei und Justiz sie durchsetzen können. Die Plattformen dürfen sich deshalb nicht hinter Formularen verstecken und die Verantwortung auf die Opfer abwälzen. Sie müssen rechtswidrige Inhalte zügig entfernen. Der Maßstab für dieses Gesetz ist nicht die Härte der angedrohten Strafen. Es ist der Schutz, der bei den Betroffenen ankommt.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6366918
© 2026 news aktuell