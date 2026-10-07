Porsche kämpft. Und der Konzern weiß das selbst am besten. Auf einer Investorenveranstaltung im schwäbischen Weissach hat das Management heute seine neue Strategie namens "Sportwagenschmiede '35" vorgestellt. Das Ziel ist klar: effizienter werden, profitabler werden, schlanker werden. Kosten runter, Marge rauf Der seit Januar amtierende Konzernchef Michael Leiters macht keinen Hehl daraus, dass Porsche zuletzt auf einem Fundament gebaut war, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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