Die SGL Carbon Aktie zieht weiter an. Bereits am Dienstag hatte das Papier gut zehn Prozent zugelegt, am Mittwoch legte es nochmals nach. Auf ein Tageshoch von 5,69 € stieg der Kurs, den höchsten Stand seit September 2024. Zuletzt notierte die Aktie noch rund fünf Prozent im Plus bei 5,66 €. Das Jahresplus beläuft sich damit auf mehr als 80 Prozent. Ausgelöst wurde die Rally durch starke vorläufige Zahlen zum dritten Quartal, die der Kohlenstoffspezialist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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