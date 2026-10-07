Der Automobilsektor in Europa stand heute unter erheblichem Druck. Was zunächst wie ein Befreiungsschlag wirkte, entpuppte sich am Ende des Handelstages als kurzes Strohfeuer. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts hielt sich bis zum Vormittag noch im Plus, rutschte dann aber in die Verlustzone und schloss zuletzt mit einem Minus von 0,6 Prozent. EU plant Importbeschränkungen für chinesische Hybridautos Der Auslöser war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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