Die Aktie des US-Netzwerkspezialisten und KI-Infrastrukturausrüsters Ciena hat zuletzt wieder deutlich an Dynamik gewonnen. Allein am Dienstag schoss der Kurs um fast +14% nach oben. Seit dem September-Tief belaufen sich die Gewinne auf über +40%. Das steckt hinter dem Kursaufschwung und so kann es jetzt weitergehen. Marvell liefert den entscheidenden Katalysator Hinter dem jüngsten Kursschub steckt vor allem Marvell Technology. Der US-Halbleiterkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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