Der Ölpreis hat sich heute wieder nach oben gearbeitet. Ein Barrel Brent kostete zuletzt 101,76 US$, ein Plus von 1,21 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit bleibt der Preis in der Nähe der psychologisch wichtigen Marke von rund 100 US$ pro Barrel, die zuletzt als eine Art Anker funktioniert hat. Straße von Hormus: Spannungen trotz mehr Transporten Die Lage rund um die Straße von Hormus bleibt unübersichtlich. Zwar sind die Öltransporte durch die Meerenge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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