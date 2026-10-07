DJ FMC bekommt neuen CEO - Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza
DOW JONES--Fresenius Medical Care (FMC) wechselt überraschend den CEO aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beschloss der Aufsichtsrat einstimmig, Shervin J. Korangy mit Wirkung zum 12. Oktober zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Die amtierende Konzernchefin Helen Giza wird den weiteren Angaben zufolge mit Ablauf des 11. Oktober aus dem Unternehmen ausscheiden. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats hat Shervin J. Korangy im Zuge seiner Ernennung zum CEO niedergelegt.
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October 07, 2026 11:06 ET (15:06 GMT)
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