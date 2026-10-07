Schwerin (ots) -Beim landesweiten Tag der Tagespflege unter dem Titel "Mit Freude durch den Tag - gemeinsam statt allein" haben heute über 100 Tagespflegen in Mecklenburg-Vorpommern ihre Türen geöffnet. Interessierte, pflegende Angehörige und Nachbarn kamen mit Mitarbeitenden und Gästen ins Gespräch und erlebten, wie ein Tag in der Tagespflege aussieht - vom gemeinsamen Frühstück über Bewegung und Musik bis zur Kaffeetafel. Viele Einrichtungen hatten zudem besondere Aktionen vorbereitet, darunter ein Herbstfest mit Feuerschale, Oktoberfest oder ein Programm zu "Mode im Wandel der Zeit". Zudem gab es Informationen zu Kosten, Fahrdiensten und Pflegegraden.Unterstützt wurde der Aktionstag von Sozialministerin Stefanie Drese und Vertretern des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport, die einzelne Tagespflegen besuchten."Tagespflege ist gerade in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern unverzichtbar", sagte der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Michael Beermann. "Sie ist weit mehr als Betreuung: Pflegekräfte versorgen die Gäste pflegerisch, fördern Mobilität und Selbstständigkeit und haben ihren Gesundheitszustand im Blick. Zugleich gibt die Tagespflege Struktur, Gesellschaft und Abwechslung und verschafft pflegenden Angehörigen Luft zum Durchatmen. Oft ist sie der entscheidende Baustein, damit Pflege zu Hause über lange Zeit überhaupt gelingen kann - auch dort, wo die Wege weit sind und erst ein Fahrdienst den Besuch möglich macht. Mit über 100 teilnehmenden Einrichtungen haben wir gezeigt, wie vielfältig und lebendig dieses Angebot ist. Für die Wertschätzung durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport und das große Engagement unserer Mitgliedseinrichtungen sind wir sehr dankbar."Zugleich warnt der bpa vor den Plänen des Bundes. Nach dem Entwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) soll der bisherige Entlastungsbetrag in ein neues Sozialraumbudget umgewandelt werden und kann dann nicht mehr für Unterkunft und Verpflegung in der Tagespflege eingesetzt werden."Das wäre ein harter Schlag für die Tagespflege", so Beermann. "Bislang hilft der Entlastungsbetrag vielfach dabei, die Leistungen der Tagespflege zu refinanzieren. Fällt diese Unterstützung weg, können sich Pflegebedürftige noch weniger Tagespflege leisten - und Schließungen von Tagespflegen drohen. Damit bricht eine wichtige Entlastung für pflegende Angehörige weg. Wir appellieren deshalb an die Landesregierung, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die Tagespflege mit dem Gesetz nicht in Gefahr gebracht wird."Bilder, Videos und Berichte vom Aktionstag hat der bpa in seinen Social Media Kanälen https://www.facebook.com/bpa.Mecklenburg.Vorpommern oder https://www.instagram.com/bpa.mv/ unter dem Hashtag TagDerTagespflegeMV veröffentlicht.Pressekontakt:Für Rückfragen: Dietmar Schmidt, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0172/415 49 35, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6366927