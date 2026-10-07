Nyon - Seit dem 1. Oktober 2026 sind die mit Redion verbundenen gesellschaftsrechtlichen Namensänderungen in der Schweiz wirksam. Dieser rechtliche Schritt schliesst die Angleichung zwischen der bereits bei Kundinnen, Kunden und Partnern etablierten Marke Redion und den offiziellen Unternehmensangaben der betreffenden Gesellschaften ab. Verträge, Leistungen und Ansprechpartner bleiben bestehen. Diese gesellschaftsrechtliche Namensänderung markiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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