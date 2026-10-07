Der S&P 500 eilt von Rekord zu Rekord. Die meisten Strategen sehen ihr Kursziel fast erreicht, eine Großbank erwartet sogar fallende Kurse. Und hinter der Rallye steckt ein Problem, das kaum auffällt. Die Wall Street eilt von Rekord zu Rekord. Der S&P 500 schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 7.818 Punkten und damit so hoch wie nie. Seit Jahresbeginn liegt der Leitindex 14 Prozent im Plus, vom Tief am 30. März aus sogar 23 Prozent. Die Leute seien vielleicht zu negativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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