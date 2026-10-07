Während die etablierte Tech-Branche bei autonomen KI-Programmen auf Rechenzentren setzt, wählt ein neunzehnjähriger Entwickler den exakt entgegengesetzten Weg. Seine bildschirmlose Spezialhardware für den Heimeinsatz ist jedoch recht kostspielig. Das von dem neunzehnjährigen Zain Javaid gegründete Startup Ghost aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Hardware für die lokale Ausführung von Künstlicher Intelligenz entwickelt. Wie Techcrunch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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