Das Empire State Building (ESB) war Gastgeber des 48.jährlichen Empire State Building Observation Deck Run-Up, präsentiert von NYU Langone Health und unterstützt von Merrell. In mehreren ausgewiesenen Vorläufen rannten mehr als 200 Läuferinnen und Läufer aus aller Welt die 1.576 Stufen des Gebäudes hinauf, um die Ziellinie auf der berühmten Aussichtsplattform im 86. Stock zu erreichen.

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The Empire State Building Observation Deck Hosts Annual Run-Up, Presented by NYU Langone Health and Powered by Merrell

"Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt kommen zusammen, um am Empire State Building Observation Deck Run-Up teilzunehmen, dem weltweit führenden Treppenlauf auf einen Wolkenkratzer", so Tony Malkin, Chairman und CEO des Empire State Realty Trust. "Wir gratulieren allen, die an diesem ultimativen Ausdauertest in der laut Tripadvisor führenden Sehenswürdigkeit der USA teilgenommen haben."

Ryoji Watanabe aus Japan belegte mit einer Zeit von 11:18 Minuten den ersten Platz in der Elite-Klasse der Männer, knapp vor Wai Ching Soh aus Malaysia auf dem zweiten Platz und Sproule Love aus New York City auf dem dritten Platz.

"Ich fühle mich großartig; ich bin so glücklich, dieses Rennen gewonnen zu haben", so Watanabe. "Ich liebe New York, weil es in New York City viele hohe Gebäude gibt, und natürlich viele Treppen."

Annemarie Wilhelm aus Österreich belegte mit einer Zeit von 13:32 den ersten Platz in der Elite-Klasse der Frauen, vor Yuko Tateishi aus Japan auf dem zweiten und Anna Carlson aus New York City auf dem dritten Platz.

"Es war ein unglaubliches Rennen; ich bin sehr glücklich", sagte Wilhelm.

An den anderen Vorläufen nahmen Mieter des Empire State Realty Trust, Medienvertreter und Makler führender Immobilienfirmen teil.

NYU Langone Health, das zum zweiten Mal als Hauptsponsor auftrat, wird von Vizient, Inc. als das führende Gesundheitssystem des Landes eingestuft und unterhält sieben stationäre Einrichtungen sowie mehr als 400 ambulante Standorte. Durch seinen konsequenten Fokus auf Qualität und Sicherheit erzielt NYU Langone stets die besten Patientenergebnisse und dadurch eine der niedrigsten Sterblichkeitsraten des Landes.

Unterstützungssponsor des diesjährigen Run-Ups war Merrell, ein weltweit führender Anbieter im modernen Outdoor-Bereich mit einem Schuh- und Bekleidungsportfolio für Wandern, Trailrunning und Lifestyle. Anfang dieses Jahres hat Merrell "It Starts Outside" ins Leben gerufen die erste globale Markenplattform des Unternehmens -, die Menschen dazu einlädt, die Klarheit, Verbundenheit und Dynamik zu erleben, die in dem Moment beginnen, in dem sie nach draußen treten. Mit seinem Programm "Outside in NYC" hat Merrell diese Vision durch Community-Erlebnisse zum Leben erweckt, darunter auch der Empire State Building Observation Deck Run-Up.

Am Abend strahlte das Empire State Building mit seinen weltberühmten Turmlichtern in violettem Glanz, um den 48.jährlichen Run-Up zu feiern.

Hochauflösende Bilder und Videos können hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen über den Empire State Building Run-Up finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz der Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan empor. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Auffahrt zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock, dem einzigen 360-Grad-Freiluftobservatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern einen Überblick über ihre gesamte New York City-Erfahrung und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience begrüßt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde in den Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in den USA, als "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, als das beliebteste Reiseziel der Welt von Uber und als die Nummer 1 der Attraktionen in New York City in der Ultimate Travel List von Lonely Plane ausgezeichnet. Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience finden Sie unter esbnyc.com. Folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Quelle: Empire State Realty Trust

Kategorie: Observatorium

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